《盤後部署》關注中美貿易關係，料港股短期上２４０００阻力大

《經濟通通訊社１５日專訊》近日美國總統特朗普就經常對中國「出口術」，隔晚他又指新

冠疫情為中美貿易協議蒙上陰影，市場既憂慮貿戰再起，又擔心有第二波疫情。隔晚美股先挫後

回，今早港股幾乎貼近上日收市價開，微升４點報２３８３４點。隨後，內地公布上月經濟數據

，雖各項指標有回升，固投及零售表現仍差過預期，港股轉跌，最低見２３６７１點，挫１５８

點。手機設備股領跑藍籌，加上重磅股友邦（０１２９９）績後反彈撐市，港股再度轉升，盤中

高見２３９８５點，升１５５點。臨近尾市港股表現反覆，最終收報２３７９７點，跌３２點或

跌０﹒１４％，主板成交１０４３﹒３８億元，較上日少１２﹒１％。國企指數報９６７４點，

跌１２點或跌０﹒１３％。

Ａ股兩市尾盤回軟。上證綜指報２８６８點，跌１點或跌０﹒０７％。深證成份指數報１０

９６４點，升２點或升０﹒０３％，兩市合計成交６２６９﹒４１億元人民幣，較上日多

２﹒８％。



＊人行超寬鬆貨幣政策或降溫，美國或推加碼財政刺激法案＊



今日人行進行１０００億元人民幣中期借貸便利（ＭＬＦ）操作，惟規模較上日（１４日）

到期量減半，利率則持平於２﹒９５％。分析師普偏認為，新冠疫情對中國經濟衝擊最大的時間

已經過去，人行超常規寬鬆政策的必要性下降。同日，國家統計局公布，４月規模以上工業增加

值同比增長３﹒９％，略高過市場預測。分析指，內地自３月起開始逐步復工，經濟狀況逐步改

善，寬鬆貨幣政策階段已經過去。雖然通過近月持續降息、降準令信貸環境改善，但由於宏觀經

濟總需求不振，實體經濟的貸款需求並未上升，因此預計下一步財政政策、產業政策會重點發力

，當前貨幣政策邊際寬鬆節奏會受到一定控制。

美國上周初次申請失業金人數總計２９８﹒１萬，已連續第六周下降，但初次申請失業金人

數仍居高不下。對此前聯儲局主席鮑威爾談到推出新一輪財政刺激計劃，美國共和黨籍參議院多

數黨領袖麥康奈爾認為是有必要。他表示，美國財長努欽、白宮幕僚長及總統特朗普都認為，推

出一項刺激經濟法案可能是必要的，麥康奈爾補充說他不會給出「確切的日期」。此外，民主黨

將於周五表決其提出總值３萬億美元的抗疫紓困法案。



＊港股現處於三線交集區，料短期整固為主＊



近日越來越多國家陸續解封並重啟經濟活動，日本上日亦宣佈提早解除３９個縣緊急狀態，

加上美國上周原油庫存意外下降，意味著新冠疫情對經濟的衝擊慢慢緩和。不過，市場又開始擔

心中美貿易關係再度緊張，近日美國總統特朗普多次對中國「出口術」，並表示不想談首階段貿

易協議。最近兩個月港股走勢亦是在２３５００點至２４８００點之間窄幅波動，加上最近港股

處於十天線（約２４０５１）、廿天線（約２４１１１）及五十天線（２４０１５）交集區，料

上攻２４０００阻力較大，若無大消息刺激，短期還是整固為主，支持位在２３８００點。

（ｆｚ）

