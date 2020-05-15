【新冠肺炎】全球死亡病例突破３０萬宗，確診病例近４５０萬宗

《經濟通通訊社１５日專訊》據美國約翰霍普金斯大學統計，全球死亡病例突破三十萬宗至
逾３０﹒２萬宗，當中美國死亡病例近８﹒９萬宗，英國死亡病例近３﹒４萬宗。
全球累計確診病例逾４４３﹒７萬宗，其中美國病例近１４１﹒７萬宗，俄羅斯病例逾
２５﹒２萬宗，英國病例逾２３﹒４萬宗。（ａｌ）
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