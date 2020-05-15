【全球放水】墨西哥央行減息半厘至５﹒５％

《經濟通通訊社１５日專訊》墨西哥央行理事會周四（１４日）一致投票決定將基準利率下

調５０個基點至５﹒５％，創２０１６年１２月以來最低水平

墨西哥財長埃雷拉暗示，央行有進一步減息的空間，因為其利率遠高於全球多數國家。央行

貨幣政策聲明又指，雖然疫情大流行的影響程度和持續時間仍不清楚，但預計影響將在第二季度

加劇，並導致就業大幅減少。

目前市場則預計墨西哥今年經濟將萎縮多達１０％。（ａｌ）

