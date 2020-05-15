【新冠肺炎】日本正式宣布取消大部分地區的緊急狀態

《經濟通通訊社１５日專訊》日本首相安倍晉三周四（１４日）正式宣布解除３９個都道府
縣的緊急狀態，不過東京、大阪、北海道等地區仍將維持緊急狀態。不過安倍強調如果感染速度
再上升，可能會重新宣布緊急狀態。
安倍警告存在第二波疫情風險，將立即著手編制第二項追加預算，亦將上調對保護就業企業
的補貼上限，必要時將採取更多措施緩解企業融資緊張。更多刺激計劃的規模未定，但將會匹配
疫情所造成衝擊的規模。（ａｌ）
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