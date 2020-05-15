【貿易再戰】傳台積電斥１２０億美元赴美設廠，暫選址亞利桑那州

《經濟通通訊社１５日專訊》據路透社引述消息人士指，台灣晶片生產商台積電將斥資

１２０億美元在美國亞利桑那州興建晶片廠，公司已就計劃與商務部接洽，預計最快今日宣布，

或與美國努力推動更多外國企業到美國建廠有關。

消息指，廠房暫選址亞利桑那州，最多可創造１６００個就業職位，而台積電在華盛頓州已

有一座舊晶片廠。不過上周台積電稱表示尚未有具體計劃。（ａｌ）

