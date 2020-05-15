【貿易再戰】特朗普：正檢視中資股會計準則，或要求轉至香港掛牌

《經濟通通訊社１５日專訊》美國總統特朗普周四（１４日）表示，正檢視在美國上市的中
資企業的賬目是否符合美國會計準則，又指可能要求這些中資股轉至倫敦或香港掛牌，並可能迫
使他們除牌，又或禁止退休基金投資。
早前有消息傳出京東（ＪＤ）將來港上市，計劃集資額約３４ 億美元，並於本月２５日開
始新股認購申請，最快下月上市，未知與美國對中資股的態度轉變是否有關。（ａｌ）
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