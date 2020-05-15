【全球放水】聯儲局資產負債表規模增至近７萬億美元

《經濟通通訊社１５日專訊》聯儲局公布最新數據顯示，截至本周三當周，資產負債表規模
增加２１２０億美元至６﹒９８萬億美元，主要因為購買抵押貸款債券的步伐加快。
不過銀行和投資者對儲局出台的幾個計劃需求正在放緩，當中企業債券購買機制在實施初期
更是無人問津。
最新緊急借貸工具周二（１２日）開始購買操作後，儲局持有的企業債總規模僅３﹒０５億
美元，是史上首次。（ａｌ）
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