【全球放水】麻生太郎：計劃月底決定第二筆追加預算草案

《經濟通通訊社１５日專訊》日本財務大臣麻生太郎今日表示，希望在本月２７日前後對第
二筆追加預算草案作出最後決定，因為目前預計疫情對經濟的影響可能是一場持久戰。
日本首相安倍晉三上日要求編制上月起的本財年新增支出計劃，同時解除３９個縣的緊急狀
態，而其餘未解除緊急狀態的８個縣，其解封時間將不會影響追加預算的規模和內容。
安倍補充，預算將專注為企業提供補貼，維持員工薪資和租金，同時幫助入不敷出的學生支
付學費，加強醫療體系，增加企業融資。（ａｌ）
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