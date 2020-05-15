【新冠肺炎】美國國務卿蓬佩奧：譴責中國企圖竊取病毒研究數據

《經濟通通訊社１５日專訊》美國國務卿蓬佩奧周四（１４日）表示，美國譴責中國相關網
絡群體或非傳統情報收集者，企圖竊取與新冠肺炎研究有關的美國知識產權及數據，又指行為是
在疫情大流行下事與願違行動的延續。
蓬佩奧又指在美國和盟友、合作夥伴協調一致、透明地拯救生命時，中國繼續禁止科學家、
記者、公民發聲，並發布虛假信息，加劇今次危機的影響。（ａｌ）（ｚｚ）
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