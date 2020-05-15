【代幣風暴】淡馬錫加入Ｆａｃｅｂｏｏｋ虛擬貨幣Ｌｉｂｒａ項目

《經濟通通訊社１５日專訊》Ｆａｃｅｂｏｏｋ周四（１４日）宣布，新加坡主權財富基金
淡馬錫加入旗下虛擬貨幣Ｌｉｂｒａ項目，強調淡馬錫作為亞洲重點投資者提供差異化地位。
淡馬錫則表示，區塊鏈技術可以通過提高成本效率，創造新商機、加速金融包容性及支付網
絡改革。
不過早前萬事達卡（Ｍａｓｔｅｒｃａｒｄ）、Ｖｉｓａ、ＰａｙＰａｌ相繼退出項目。（
ａｌ）
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