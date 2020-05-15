【新冠肺炎】二十國集團：將合作減少疫情對貿易投資影響

《經濟通通訊社１５日專訊》二十國集團（Ｇ２０）貿易及投資部部長周四（１４日）召開
視頻會議，承諾致力協調合作，減少新冠疫情對貿易和投資的影響。
據會議聲明指，短期措施將包括避免疫情防控對國際貿易造成不必要的障礙，提高貿易便利
化和透明度，加強物流網絡運作，支持中小微企業等。（ａｌ）
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