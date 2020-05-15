【大熊來了】滙豐再下調全球經濟預測，料年內萎縮４﹒８％

《經濟通通訊社１５日專訊》滙豐再下調全球經濟預測，預料年內經濟萎縮４﹒８％，較早

前預測再調低１﹒５個百分點，當中美國經濟將萎縮７％，中國經濟將增長１﹒７％。

另外滙豐亦下調明年發達經濟體增長預測，由跌５﹒９％下調至跌７﹒１％，並下調明年新

興經濟體經濟增長預測，由增長０﹒５％下調至跌１﹒７％。（ａｌ）

