《午市前瞻》港股反覆向上格局未改，現水平整固後上望２４７００

《經濟通通訊社１５日專訊》隔晚美國總統特朗普指因新冠疫情對中國感失望，為中美貿易

協議蒙上陰影，市場憂貿戰再起，美股先跌後揚，港股今早輕微高開４點，報２３８３４點。盤

中早段曾高見２３９３６點，升１０６點。隨後，內地公布上月經濟數據，雖各項指標有回升，

固投及零售表現仍差過預期，港股轉跌，最低見２３６７１點，挫１５８點。瑞聲

（０２０１８）績前領跑藍籌，加上重磅股友邦（０１２９９）績後反彈，港股再度轉升，最終

半日收報２３９２５點，升９５點或升０﹒４０％，主板成交５７４﹒８７億元。國企指數報

９７１７點，升３０點或升０﹒３１％。

重磅股方面，友邦首季新業務價值按年跌２７％，惟半日彈１﹒９４％，報６８﹒４５元；

匯控（００００５）軟０﹒１３％，報３８﹒１５元；港交所（００３８８）微升０﹒４８％，

報２５０﹒８元；騰訊（００７００）揚０﹒７９％，報４３２﹒８元；中移動（００９４１）

升０﹒４４％，報５７﹒１元；建行（００９３９）上升０﹒３３％，報６﹒１１元。

Ａ股兩市微升，上證綜指報２８７５點，升５點或升０﹒１８％，成交１４４２﹒７９億元

人民幣。深證成指報１１０１４點，升５２點或升０﹒４８％，成交２２６５﹒３０億元人民幣

。



＊瑞聲領跑藍籌，飆逾８％＊



瑞聲（０２０１８）半日領跑藍籌，飆８﹒２４％，報４３﹒３５元；手機孖寶舜宇光學

（０２３８２）亦跑出，升２﹒４４％，報１２１﹒６元；其他手機設備股個別發展，高偉電子

（０１４１５）升１﹒２６％，報２﹒４１元；丘鈦科技（０１４７８）軟０﹒３７％，報

１０﹒７４元；比亞迪電子（００２８５）揚０﹒６９％，報１７﹒４元。

內險陸續公布保費收入，半日普偏走低。平保（０２３１８）旗下４家子公司首４個月保費

收入跌３﹒１５％，軟０﹒２６％，報７６﹒９元；國壽（０２６２８）首四月原保險保費收入

增１４﹒５％，仍跌１﹒２％，報１４﹒７８元；新華保險（０１３３６）企穩，報２６﹒０５

元；中國財險（０２３２８）亦軟０﹒５８％，報６﹒９１元；中國太保（０２６０１）跌

１﹒１４％，報２１﹒７５元。

生物科技股現追捧。信達生物（０１８０１）治療細胞癌新藥研究達到總生存期主要研究終

點，抽升１１﹒１１％，報４４元；康寧傑瑞製藥（０９９６６）亦表示旗下治療癌症藥品效果

良好，升３﹒３３％，報１９﹒２４元；康希諾生物（０６１８５）漲６﹒０３％，報１９０元

；維亞生物（０１８７３）飆１０﹒２１％，報６﹒３７元；諾誠健華（０９９６９）走高

４﹒７９％，報１５﹒７６元。



＊內地４月商品房銷售跌一成八，內房股齊走低＊



國家統計局公布，今年首４月商品房銷售額３﹒１９萬億元人幣，按年下跌１８﹒６％，內

房股普偏走低。中海外（００６８８）挫２﹒２１％，報２４﹒３元；中國金茂（００８１７）

跌１﹒６７％，報５﹒３元；中國奧園（０３８８３）走低１﹒１５％，報８﹒６元；雅居樂

（０３３８３）滑０﹒６％，報８﹒２３元。另外，世房（００８１３）旗下物管獲紅杉及騰訊

投資，彈３﹒７７％，報３１﹒６５元。

中美貿易戰火或重燃，隔晚金價抽升至三周高，金礦股造好。山東黃金（０１７８７）抽升

４﹒７３％，報２３﹒２５元；招金礦業（０１８１８）漲４﹒８５％，報９﹒３元；中國黃金

（０２０９９）上升１﹒８１％，報３﹒９３元；ＳＰＤＲ金ＥＴＦ（０２８４０）揚

１﹒０４％，報１２６４元；紫金礦業（０２８９９）走高２﹒５２％，報３﹒２５元。

航空股普偏回暖。南航（０１０５５）擬發換Ａ股債籌不逾１６０億人幣，升１﹒２４％，

報３﹒２７元。國泰航空（００２９３）揚０﹒３４％，報８﹒９３元；東方航空

（００６７０）升１﹒１２％，報２﹒７元；惟國航（００７５３）仍跌２﹒０６％，報

４﹒７５元。



＊張智威﹕友邦現價部署，中線可重返７０元之上＊



港股今日高開低走，仍然受制於兩萬四，信誠證券聯席董事張智威對《經濟通通訊社》表示

，港股自３月中低位反彈至今，縱使中間有調整，大致格局仍呈一浪高於一浪的形態，目前該形

態沒有被破壞，料短期仍在兩萬四水平上落，有望上試２４７００點。

美國總統特朗普近日再度放話，威脅不惜切斷與中國的關係，中美角力的陰霾籠罩市場。張

智威指出，在今年１１月美國總統大選前，相信各候選人會繼續打「中國牌」，在此前數月中美

磨擦恐越趨激烈，建議投資者可選擇與國內本地生產相關的個股，如ＡＴＭ股及５Ｇ相關股。

友邦（０１２９９）首季業績遜預期，不過他認為整體表現不算太差，而且相信隨著內地逐

步開放市場，對友邦進入內地發展有優勢，建議現價作中線部署，上望７０元或以上。

（ｆｚ、ｙｋ）

