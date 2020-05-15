【北水炒Ｄ乜】淨流入３０﹒６億人幣，買中國飛鶴瑞聲沽美團國壽

《經濟通通訊社１５日專訊》隔晚美股先挫後反彈，不過內地上月固投及零售表現遜預期。

中港股市今早亦反覆，恆指高開４點後造好，不過內地公布上月經濟數據參差，大市掉頭回落，

恆指一度倒跌１５８點，低見２３６７１點，低位有買盤支持，恆指中午升９５點。港股午後突

破上午高位，曾升１５５點，見２３９８５點全日高。尾市回軟，恆指收市跌３２點或０﹒１４

％，報２３７９７。恆指連跌四日累挫逾８００點。

按額度計算，北水全日淨流入３０﹒６億元人民幣，減少３９﹒７％。北水淨買入最多的個

股依次是中國飛鶴（０６１８６）、瑞聲科技（０２０１８）、建設銀行（００９３９）；淨賣

出最多的依次是美團點評（０３６９０）、中國人壽（０２６２８）、新華保險（０１３３６）

。

主板成交１０４３﹒３８億元減少１２﹒１％。其中港股通成交１７１﹒６億元，佔總成交

１６﹒４％。



＊北水繼續掃飛鶴，再流入近６億元＊



內地再現「假奶粉」事件，不過中國飛鶴仍升２﹒８７％報１３﹒６４元，北水淨買入５﹒

５億元。

瑞聲科技首季純利約為５２７０﹒４萬人民幣，較去年同期下跌８７﹒８％，收升６﹒４９

％報４２﹒６５元，北水淨買入５﹒２億元。建行升０﹒１６％報６﹒１元，北水淨買入２﹒３

億元。

瑞信發表研究報告指，美團點評今年首季預料收入按年下跌１６％至１６１億元人民幣，美

團跌１﹒７３％報１１９﹒４元，北水淨賣出２﹒２億元。



表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：



股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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淨買入最多港股：

中國飛鶴 （０６１８６） ５﹒４７

瑞聲科技 （０２０１８） ５﹒２３

建設銀行 （００９３９） ２﹒２６

金蝶國際 （００２６８） １﹒４２

阿里健康 （００２４１） １﹒０８



淨沽出最多港股：

美團點評 （０３６９０） －２﹒２３

中國人壽 （０２６２８） －１﹒９３

新華保險 （０１３３６） －０﹒７１

中興通訊 （００７６３） －０﹒４６

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（ｃａ）

