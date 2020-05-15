【北水炒Ｄ乜】淨流入３０﹒６億人幣，買中國飛鶴瑞聲沽美團國壽

《經濟通通訊社１５日專訊》隔晚美股先挫後反彈，不過內地上月固投及零售表現遜預期。
中港股市今早亦反覆，恆指高開４點後造好，不過內地公布上月經濟數據參差，大市掉頭回落，
恆指一度倒跌１５８點，低見２３６７１點，低位有買盤支持，恆指中午升９５點。港股午後突
破上午高位，曾升１５５點，見２３９８５點全日高。尾市回軟，恆指收市跌３２點或０﹒１４
％，報２３７９７。恆指連跌四日累挫逾８００點。
按額度計算，北水全日淨流入３０﹒６億元人民幣，減少３９﹒７％。北水淨買入最多的個
股依次是中國飛鶴（０６１８６）、瑞聲科技（０２０１８）、建設銀行（００９３９）；淨賣
出最多的依次是美團點評（０３６９０）、中國人壽（０２６２８）、新華保險（０１３３６）
。
主板成交１０４３﹒３８億元減少１２﹒１％。其中港股通成交１７１﹒６億元，佔總成交
１６﹒４％。
＊北水繼續掃飛鶴，再流入近６億元＊
內地再現「假奶粉」事件，不過中國飛鶴仍升２﹒８７％報１３﹒６４元，北水淨買入５﹒
５億元。
瑞聲科技首季純利約為５２７０﹒４萬人民幣，較去年同期下跌８７﹒８％，收升６﹒４９
％報４２﹒６５元，北水淨買入５﹒２億元。建行升０﹒１６％報６﹒１元，北水淨買入２﹒３
億元。
瑞信發表研究報告指，美團點評今年首季預料收入按年下跌１６％至１６１億元人民幣，美
團跌１﹒７３％報１１９﹒４元，北水淨賣出２﹒２億元。
表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：
股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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淨買入最多港股：
中國飛鶴 （０６１８６） ５﹒４７
瑞聲科技 （０２０１８） ５﹒２３
建設銀行 （００９３９） ２﹒２６
金蝶國際 （００２６８） １﹒４２
阿里健康 （００２４１） １﹒０８
淨沽出最多港股：
美團點評 （０３６９０） －２﹒２３
中國人壽 （０２６２８） －１﹒９３
新華保險 （０１３３６） －０﹒７１
中興通訊 （００７６３） －０﹒４６
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（ｃａ）
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