【大灣區】金管局：與內地保持溝通，探索支持配合發展金融措施

人民銀行、中銀保監、中證監及外管局４部門發布《關於金融支持粵港澳大灣區建設的意見
》（下稱《意見》），擴大金融業對外開放。
金管局表示，一向與內地相關部門保持密切溝通，探索支持配合大灣區發展的金融措施。《
意見》提出的措施有利推進大灣區金融合作，配合區內企業和居民對跨境金融服務的需要，促進
金融市場互聯互通，有助進一步鞏固香港國際金融中心地位。當局將會與內地方面緊密溝通，推
動落實有關措施。《香港經濟日報》
新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇
|生財有道14/05/2020
【按揭須知】老闆要求放無薪假？ 買樓上會要注意呢3點！
|生財有道14/05/2020
【股王績後】騰訊獲多間大行升目標價 看好新遊戲能持續推動增長
|生財有道14/05/2020
《開市Good Morning》林家亨：中芯中線見20元
|FOCUS14/05/2020
【FOCUS】鮑叔似留「負利率」後門 關注「現金王」何時貪婪
|生財有道14/05/2020
【疫下流標】啟德商業地接連流標 測量師：今年非推商業地時機
|生財有道14/05/2020
《Make Money》點解要買QQ？因為我都鍾意打機囉！
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰