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15/05/2020 08:39

【大灣區】金管局：與內地保持溝通，探索支持配合發展金融措施

　　人民銀行、中銀保監、中證監及外管局４部門發布《關於金融支持粵港澳大灣區建設的意見
》（下稱《意見》），擴大金融業對外開放。
　　金管局表示，一向與內地相關部門保持密切溝通，探索支持配合大灣區發展的金融措施。《
意見》提出的措施有利推進大灣區金融合作，配合區內企業和居民對跨境金融服務的需要，促進
金融市場互聯互通，有助進一步鞏固香港國際金融中心地位。當局將會與內地方面緊密溝通，推
動落實有關措施。《香港經濟日報》

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