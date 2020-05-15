【香港政情】民主黨取消黨慶，改賣獎券籌款

新冠肺炎疫情影響下，民主黨決定取消創黨２５周年籌款晚宴，改以售賣獎券形式，籌款

４６０萬至５００萬元，以支持今年立法會選舉開支。公民黨亦把晚宴從４月延期至７月舉行。

建制派方面，原定４月舉行的新民黨黨慶也延期，但未訂確實日子；民建聯兩年一度的籌款

晚宴，本應今年底舉行，惟疫情影響下，是否繼續仍是未知之數。《香港經濟日報》（ｚｚ）

