【香港政情】民主黨取消黨慶，改賣獎券籌款

新冠肺炎疫情影響下，民主黨決定取消創黨２５周年籌款晚宴，改以售賣獎券形式，籌款
４６０萬至５００萬元，以支持今年立法會選舉開支。公民黨亦把晚宴從４月延期至７月舉行。
建制派方面，原定４月舉行的新民黨黨慶也延期，但未訂確實日子；民建聯兩年一度的籌款
晚宴，本應今年底舉行，惟疫情影響下，是否繼續仍是未知之數。《香港經濟日報》（ｚｚ）
新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇
|生財有道14/05/2020
【按揭須知】老闆要求放無薪假？ 買樓上會要注意呢3點！
|生財有道14/05/2020
【股王績後】騰訊獲多間大行升目標價 看好新遊戲能持續推動增長
|生財有道14/05/2020
《開市Good Morning》林家亨：中芯中線見20元
|FOCUS14/05/2020
【FOCUS】鮑叔似留「負利率」後門 關注「現金王」何時貪婪
|生財有道14/05/2020
【疫下流標】啟德商業地接連流標 測量師：今年非推商業地時機
|生財有道14/05/2020
《Make Money》點解要買QQ？因為我都鍾意打機囉！
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰