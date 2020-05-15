【地皮截標】安達臣道首置盤至少收８標書，恒地夥遠東及帝國入標

《經濟通通訊社１５日專訊》啟德商業地接連流標，但發展商對住宅地皮的興趣未有減退。

觀塘安達臣道對出住宅地已於今午截標，據現場所見，至少接獲約８份標書，包括投得同區首幅

住宅地的華懋獨資入標；佳明集團（０１２７１）、嘉華國際（００１７３）、中海外

（００６８８）、信置（０００８３）均獨資入標；另外，恆地（０００１２）則夥遠東發展

（０００３５）及帝國集團合資入標。

嘉華國際香港地產發展及租務總監尹紫薇稱，地皮位處九龍半山，發展上會有較多限制，出

價已考慮相關賣地條款等限制，包括資金回籠較其他地皮慢等，故出價會較為審慎。

佳明集團項目經理曾嘉敏稱，雖然項目發展風險較大，包括限價發售及無法預售樓花，變相

會減慢資金回籠時間，因此出價會較保守，而環境配套等因素亦已反映在出價上，但由於地皮適

合小型公司建設「上車盤」，加上集團有意增加土地儲備，故亦決定入標競投。

該項目為第二個港人首置盤，地盤佔地約為２１﹒７１萬平方呎，並分為Ａ區及Ｂ區兩部分

，合共最高可建樓面約１０８﹒９萬平方呎。根據賣地章程規定，項目落成後，必須提供不少於

１０００個資助房屋單位，並需要以市價八折出售首置單位；另亦規定所有住宅單位實用面積須

介乎２４８至４９５平方呎，並限制戶型比例。

綜合市場預測，地皮估值介乎約４６億至７０﹒８億元，每方呎樓面地價約４２００元至

６５００元。（ｙｗ）

