恒指成分股沒有變動，國指加入聯通、世房及蒙牛

《經濟通通訊社１５日專訊》恆生指數公司公布季度檢討結果，恆生指數成分股沒有變動，
成分股總數維持５０隻。
國企指數則「三進三出」，加入中國聯通（００７６２）、世茂房地產（００８１３）及蒙
牛乳業（０２３１９），並剔除新華保險Ｈ股（０１３３６）、中國交通建設Ｈ股
（０１８００）及海通證券Ｈ股（０６８３７），成份股總數維持５０隻；而國指成分股的改動
亦適用於恆生中國企業精明指數，有關變動將於６月８日起生效。（ｙｗ）
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