《本港經濟》首季經濟按年收縮８﹒９％，有紀錄以來最大跌幅

《經濟通通訊社１５日專訊》政府經濟顧問歐錫熊闡述今年首季經濟情況及２０２０年本地

生產總值和物價最新預測時指出，隨著疫情在３月演變成在全球大流行，對經濟的影響變得更為

嚴重。本地生產總值在第一季按年實質大幅收縮８﹒９％，上一季的跌幅為３％。經季節性調整

後按季比較，本地生產總值繼上一季實質下跌０﹒５％後，在第一季急挫５﹒３％。按年及按季

跌幅皆是有紀錄以來最大的單季跌幅，亦預期在外圍環境仍然嚴峻的情況下，香港的出口表現短

期內將持續受壓。

他指出，整體貨物出口的按年實質跌幅在第一季明顯擴大至９﹒９％，原因是內地經濟活動

、區內供應鏈及相關貿易活動在２０１９冠狀病毒病疫情的威脅下受到嚴重干擾，以及其後環球

經濟活動急劇放緩。服務輸出按年實質暴跌３７﹒８％，是有紀錄以來最大，反映訪港旅遊業在

２月和３月停頓，以及跨境運輸和商業服務大幅減少。

他續指，內部需求顯著減弱。私人消費開支的按年跌幅在第一季急劇擴大至１０﹒１％，原

因是２０１９冠狀病毒病疫情的威脅和因此而實施的社交距離措施嚴重干擾與消費相關活動，而

勞工市場情況嚴峻亦對消費情緒造成沉重的打擊。在營商氣氛欠佳和建造活動減少下，整體投資

開支按年繼續大幅收縮１４﹒３％。

他提及，勞工市場在第一季進一步急劇惡化。經季節性調整的失業率急升至４﹒２％，是超

過九年來的高位。就業不足率同樣顯著上升至２﹒１％，為接近十年來的高位。總就業人數錄得

有紀錄以來的最大跌幅。（ｂｎ）

