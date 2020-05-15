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15/05/2020 16:47

【新冠肺炎】首季信用卡應收帳按季減一成，撇帳率升至０﹒４２％

　　《經濟通通訊社１５日專訊》金管局公布今年第一季的信用卡貸款調查結果，信用卡應收帳
款總額於首季按季減少１０％至３月底的１２３９億元，反映信用卡用款在年底節日及稅季過後
有所回落及２０１９冠狀病毒病爆發期間持卡人消費有所減少。
　　拖欠及經重組合併比率由上季末的０﹒３３％上升至今年３月底的０﹒４３％，但與以往比
較仍屬低水平。信用卡季度撇帳率由上季的０﹒４１％微升至０﹒４２％。（ｃｌ）

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