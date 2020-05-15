【新冠肺炎】首季信用卡應收帳按季減一成，撇帳率升至０﹒４２％

《經濟通通訊社１５日專訊》金管局公布今年第一季的信用卡貸款調查結果，信用卡應收帳

款總額於首季按季減少１０％至３月底的１２３９億元，反映信用卡用款在年底節日及稅季過後

有所回落及２０１９冠狀病毒病爆發期間持卡人消費有所減少。

拖欠及經重組合併比率由上季末的０﹒３３％上升至今年３月底的０﹒４３％，但與以往比

較仍屬低水平。信用卡季度撇帳率由上季的０﹒４１％微升至０﹒４２％。（ｃｌ）

