【新冠肺炎】首季信用卡應收帳按季減一成，撇帳率升至０﹒４２％

《經濟通通訊社１５日專訊》金管局公布今年第一季的信用卡貸款調查結果，信用卡應收帳
款總額於首季按季減少１０％至３月底的１２３９億元，反映信用卡用款在年底節日及稅季過後
有所回落及２０１９冠狀病毒病爆發期間持卡人消費有所減少。
拖欠及經重組合併比率由上季末的０﹒３３％上升至今年３月底的０﹒４３％，但與以往比
較仍屬低水平。信用卡季度撇帳率由上季的０﹒４１％微升至０﹒４２％。（ｃｌ）
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