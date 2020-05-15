【夜期時段】即月期指最新報２３７０３點，升３１點，低水９４點

《經濟通通訊社１５日專訊》即月期指在夜期時段開市報２３６９６點，升２４點，低水
１０１點，最新報２３７０３點，升３１點，低水９４點，合約成交３３１張。
即月國指期貨在夜期時段開市報９６４８點，無升跌，低水２７點，最新報９６５６點，升
８點，低水１９點，合約成交２３０張。
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