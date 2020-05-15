【新冠肺炎】恒地抗疫基金派２萬支消毒噴劑予零售業，累捐逾１億

《經濟通通訊社１５日專訊》恆基地產（０００１２）表示，近期本港新型冠狀病毒肺炎疫

情趨緩，正逐步復業復工和復課，因此由集團聯席主席李家傑及李家誠透過家族捐款設立的恆基

兆業「抗疫基金」亦相應展開連串新的抗疫行動，至今共捐出總值逾１億元的抗疫物資和現金資

助。新一輪計劃包括擴大資助海陸公共交通工具噴塗納米光觸媒消毒劑，以及向零售業中小微企

包括美容院等，派送共２萬支納米光觸媒消毒噴劑為。

恆地指，是次受惠的公共交通工具包括近６００艘渡輪和街渡，以及２２０輛復康巴士，連

同早前已獲資助噴塗納米光觸媒消毒劑的小巴、的士及學童保姆車等車輛，已覆蓋本港除鐵路與

專營巴士以外的大部分陸路和海上公共交通工具。

集團續指，自２月起為旗下商場受影響的租戶，提供基本租金減免兩成至最高六成的租金優

惠，而教育機構租戶如補習社和幼稚園等，更可延遲並分期繳交租金。此外，恆基兆業「抗疫基

金」近期向英國倫敦大學學院（ＵＣＬ）捐款２００萬元，資助學院研發疫苗。

李家傑表示，未來會繼續視乎疫情和社會需要，與市民大眾攜手走出疫情。李家誠則指出，

疫症令多個行業深受影響，一些中小企甚至因此結業，集團希望可製造更多培訓和就業機會，在

未來數月集團旗下多個業務，包括銷售、項目、物業管理、技術和後勤服務等，將會提供總共超

過４００個新增和現職的培訓、創業和就業機會，期望與各界同心合力，保就業、振經濟。

（ｙｗ）

