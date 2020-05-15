  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

15/05/2020 16:48

【新冠肺炎】恒地抗疫基金派２萬支消毒噴劑予零售業，累捐逾１億

　　《經濟通通訊社１５日專訊》恆基地產（０００１２）表示，近期本港新型冠狀病毒肺炎疫
情趨緩，正逐步復業復工和復課，因此由集團聯席主席李家傑及李家誠透過家族捐款設立的恆基
兆業「抗疫基金」亦相應展開連串新的抗疫行動，至今共捐出總值逾１億元的抗疫物資和現金資
助。新一輪計劃包括擴大資助海陸公共交通工具噴塗納米光觸媒消毒劑，以及向零售業中小微企
包括美容院等，派送共２萬支納米光觸媒消毒噴劑為。
　　恆地指，是次受惠的公共交通工具包括近６００艘渡輪和街渡，以及２２０輛復康巴士，連
同早前已獲資助噴塗納米光觸媒消毒劑的小巴、的士及學童保姆車等車輛，已覆蓋本港除鐵路與
專營巴士以外的大部分陸路和海上公共交通工具。
　　集團續指，自２月起為旗下商場受影響的租戶，提供基本租金減免兩成至最高六成的租金優
惠，而教育機構租戶如補習社和幼稚園等，更可延遲並分期繳交租金。此外，恆基兆業「抗疫基
金」近期向英國倫敦大學學院（ＵＣＬ）捐款２００萬元，資助學院研發疫苗。
　　李家傑表示，未來會繼續視乎疫情和社會需要，與市民大眾攜手走出疫情。李家誠則指出，
疫症令多個行業深受影響，一些中小企甚至因此結業，集團希望可製造更多培訓和就業機會，在
未來數月集團旗下多個業務，包括銷售、項目、物業管理、技術和後勤服務等，將會提供總共超
過４００個新增和現職的培訓、創業和就業機會，期望與各界同心合力，保就業、振經濟。
（ｙｗ）

新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
生財有道15/05/2020
《股市一周》疫情後遺症致中資企業受靶　港股全周挫432點
生財有道15/05/2020
《嚟緊炒D乜》國策撐內需料汽車銷量回升　吉利12元邊可部署
恒生投資快15/05/2020
睇準價位，於經濟通進入恒生投資快一按落盤，可享$0佣金優惠，新開戶更可享$50現金獎賞！投資涉及風險
生財有道15/05/2020
《經濟不停學》在岸離岸有價差，中間價即預示價？
專訪15/05/2020
【專訪】港資生物科技公司銷量按年增50倍　冀年底進軍港股市場
FOCUS15/05/2020
【FOCUS】經濟復甦逆風仍勁　「國內國際雙循環」顯深意
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

用經濟通App睇實股價 一按買入/賣出直達銀行或券商App落盤

【etnet一App通天下】獨家「銀行匯率比較」功能 匯市靚價一眼通 一按直達交易商

【Keep住更新】口罩供應 - THE GULU x 香港兒童慈善基金會義賣口罩

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金