【地皮截標】地政總署：安達臣道對出住宅地共接獲９份標書

《經濟通通訊社１５日專訊》地政總署公布，今日截標的觀塘安達臣道對出住宅地共接獲９

份標書。據今午現場所見，有份入標的發展商包括投得同區首幅住宅地的華懋、佳明集團

（０１２７１）、嘉華國際（００１７３）、中海外（００６８８）及信置（０００８３），而

恆地（０００１２）則夥遠東（０００３５）及帝國集團合資入標。

嘉華國際香港地產發展及租務總監尹紫薇稱，地皮位處九龍半山，發展上會有較多限制，出

價會考慮賣地條款等限制，因此會較為審慎。而佳明集團項目經理曾嘉敏亦認為，項目發展風險

較大，包括限價發售及無法預售樓花，變相會減慢資金回籠時間，因此出價亦會較保守。

萊坊執行董事兼估價及諮詢部主管林浩文表示，入標人數符合預期，反應算不錯。在疫情肆

虐下，估計發展商雖有興趣，但因賣地條款複雜，首置單位數量亦多，地區配套不足及投資額大

等因素勢會影響出價，直指「入標價一定不會高」。

該項目為第二個港人首置盤，地盤佔地約為２１﹒７１萬平方呎，並分為Ａ區及Ｂ區兩部分

，合共最高可建樓面約１０８﹒９萬平方呎。根據賣地章程規定，項目落成後，必須提供不少於

１０００個資助房屋單位，並需要以市價八折出售首置單位；另亦規定所有住宅單位實用面積須

介乎２４８至４９５平方呎，並限制戶型比例。

綜合市場預測，地皮估值介乎約４６億至７０﹒８億元，每方呎樓面地價約４２００元至

６５００元。（ｙｗ）

