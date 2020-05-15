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即市新聞

15/05/2020 17:11

【地皮截標】地政總署：安達臣道對出住宅地共接獲９份標書

　　《經濟通通訊社１５日專訊》地政總署公布，今日截標的觀塘安達臣道對出住宅地共接獲９
份標書。據今午現場所見，有份入標的發展商包括投得同區首幅住宅地的華懋、佳明集團
（０１２７１）、嘉華國際（００１７３）、中海外（００６８８）及信置（０００８３），而
恆地（０００１２）則夥遠東（０００３５）及帝國集團合資入標。
　　嘉華國際香港地產發展及租務總監尹紫薇稱，地皮位處九龍半山，發展上會有較多限制，出
價會考慮賣地條款等限制，因此會較為審慎。而佳明集團項目經理曾嘉敏亦認為，項目發展風險
較大，包括限價發售及無法預售樓花，變相會減慢資金回籠時間，因此出價亦會較保守。
　　萊坊執行董事兼估價及諮詢部主管林浩文表示，入標人數符合預期，反應算不錯。在疫情肆
虐下，估計發展商雖有興趣，但因賣地條款複雜，首置單位數量亦多，地區配套不足及投資額大
等因素勢會影響出價，直指「入標價一定不會高」。
　　該項目為第二個港人首置盤，地盤佔地約為２１﹒７１萬平方呎，並分為Ａ區及Ｂ區兩部分
，合共最高可建樓面約１０８﹒９萬平方呎。根據賣地章程規定，項目落成後，必須提供不少於
１０００個資助房屋單位，並需要以市價八折出售首置單位；另亦規定所有住宅單位實用面積須
介乎２４８至４９５平方呎，並限制戶型比例。
　　綜合市場預測，地皮估值介乎約４６億至７０﹒８億元，每方呎樓面地價約４２００元至
６５００元。（ｙｗ）

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