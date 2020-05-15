【香港政情】梁君彥：引用《議事規則》第９２條需要格外小心

《經濟通通訊社１５日專訊》立法會主席梁君彥表示，在引用《議事規則》第９２條需要格

外小心，因為有人形容是尚方寶劍，認為由於內務委員會與財務委員會的組成一樣，因此認為財

委會主席陳健波是主持有關選舉的合適人選。他強調主席有權有責保護議會，去履行基本法賦予

的責任。（ｂｎ）（ｚｚ）

