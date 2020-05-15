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15/05/2020 11:51

【香港政情】梁君彥：引用《議事規則》第９２條需要格外小心

　　《經濟通通訊社１５日專訊》立法會主席梁君彥表示，在引用《議事規則》第９２條需要格
外小心，因為有人形容是尚方寶劍，認為由於內務委員會與財務委員會的組成一樣，因此認為財
委會主席陳健波是主持有關選舉的合適人選。他強調主席有權有責保護議會，去履行基本法賦予
的責任。（ｂｎ）（ｚｚ）

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