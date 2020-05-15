  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

15/05/2020 14:58

【修例風暴】監警會認同８３１關閉太子站出口，死人說法超乎尋常

　　《經濟通通訊社１５日專訊》監警會下午公布審視去年反修例期間公眾活動及警方執法行動
的首階段報告，對於「８﹒３１太子站事件」的章節，報告指出，當晚電視直播畫面拍攝到很多
示威者到達港鐵太子站後更衣裝扮成一般乘客，警方與港鐵關閉出口可以有效阻止他們離開，以
及阻止其他示威者進入太子站支援站內的示威者和襲擊警員，監警會認為關閉出口似乎屬於合理
的決定。
　　報告亦指，聲稱警方在太子站殺死人然後掩蓋事件，是完全沒有證據支持的「超乎尋常的主
張　」，並不可信，指香港是世界人最稠密的城市之一，人際關係緊密，若有人在站內被殺，死
者家屬應該很快發聲，將事件公諸於世，若有人失蹤亦理應很快被發現。不過，報告認為警方、
港鐵和政府其他部門反駁事件的反應緩慢，不實傳言已經萌芽。
　　報告提及，如果警方有任何意圖阻止救護員進入車站，當晚就不會讓消防員及三名救護員進
入車站，但理想的做法是當救護員一到達車站門口就立刻獲准進入車站，警員最初指站內沒有傷
者亦並不正確，認為當時警員與消防處的溝通及協調並不奏效。
　　報告續指，港鐵用列車押送被捕人士由太子站到荔枝角站，顯然是最快捷的方法，是審慎和
明智的決定，但這亦是加速散播死亡傳言的原因之一。（ｂｎ）（ｚｚ）

新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
恒生投資快15/05/2020
睇準價位，於經濟通進入恒生投資快一按落盤，可享$0佣金優惠，新開戶更可享$50現金獎賞！投資涉及風險
生財有道15/05/2020
《經濟不停學》在岸離岸有價差，中間價即預示價？
專訪15/05/2020
【專訪】港資生物科技公司銷量按年增50倍　冀年底進軍港股市場
FOCUS15/05/2020
【FOCUS】經濟復甦逆風仍勁　「國內國際雙循環」顯深意
生財有道15/05/2020
《開市Good Morning》林嘉麒：沛嘉短線望27－28元
生財有道14/05/2020
【按揭須知】老闆要求放無薪假？　買樓上會要注意呢3點！
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

用經濟通App睇實股價 一按買入/賣出直達銀行或券商App落盤

【etnet一App通天下】獨家「銀行匯率比較」功能 匯市靚價一眼通 一按直達交易商

【Keep住更新】口罩供應 - THE GULU x 香港兒童慈善基金會義賣口罩

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金