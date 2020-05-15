【修例風暴】監警會認同８３１關閉太子站出口，死人說法超乎尋常

《經濟通通訊社１５日專訊》監警會下午公布審視去年反修例期間公眾活動及警方執法行動

的首階段報告，對於「８﹒３１太子站事件」的章節，報告指出，當晚電視直播畫面拍攝到很多

示威者到達港鐵太子站後更衣裝扮成一般乘客，警方與港鐵關閉出口可以有效阻止他們離開，以

及阻止其他示威者進入太子站支援站內的示威者和襲擊警員，監警會認為關閉出口似乎屬於合理

的決定。

報告亦指，聲稱警方在太子站殺死人然後掩蓋事件，是完全沒有證據支持的「超乎尋常的主

張 」，並不可信，指香港是世界人最稠密的城市之一，人際關係緊密，若有人在站內被殺，死

者家屬應該很快發聲，將事件公諸於世，若有人失蹤亦理應很快被發現。不過，報告認為警方、

港鐵和政府其他部門反駁事件的反應緩慢，不實傳言已經萌芽。

報告提及，如果警方有任何意圖阻止救護員進入車站，當晚就不會讓消防員及三名救護員進

入車站，但理想的做法是當救護員一到達車站門口就立刻獲准進入車站，警員最初指站內沒有傷

者亦並不正確，認為當時警員與消防處的溝通及協調並不奏效。

報告續指，港鐵用列車押送被捕人士由太子站到荔枝角站，顯然是最快捷的方法，是審慎和

明智的決定，但這亦是加速散播死亡傳言的原因之一。（ｂｎ）（ｚｚ）

