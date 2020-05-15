【新冠肺炎】中銀香港：成功批核逾２８００宗支援措施

《經濟通通訊社１５日專訊》中銀香港（０２３８８）公布，自新型冠狀病毒疫情發生以來

，集團推出多項支援措施。至今累計收到超過１﹒６萬宗客戶查詢。該行成功批核個案逾

２８００宗，其中「物業按揭貸款延期還本」已批出超過１４００宗。

中銀香港工商金融部副總經理莊芳毅表示，自政府推出「百分百擔保特惠貸款」計劃以來，

該行至今已累計批出超過１２００宗個案，其中客戶已累計提取貸款近９億元。（ｓｋ）

