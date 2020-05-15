【企業盈警】亞洲金融（６６２）料全年度業績轉盈為虧

《經濟通通訊社１５日專訊》亞洲金融（００６６２）預期，截至今年６月３０日止年度將
轉盈為虧，錄得淨虧損，而去年同期則錄得約２﹒４５億元之淨溢利。轉盈為虧主因由於環球股
票市場下調，引致集團投資證券組合的市值錄得重大變現及未變現虧損。在此期間，總資產也下
降了１０％以內。（ｊｏ）
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