證監會：明白匯控取消派息經仔細考慮，無理據就事件採取監管行動

《經濟通通訊社１５日專訊》匯控（００００５）早前因應英國監管當局要求，宣布取消派

發２０１９年第四次股息，以及在２０２０年底前暫停派發股息。

證監會表示，接獲大量香港的投資者和專業團體就取消派息及暫停派息作出的查詢及投訴，

包括很多投資者買賣股份是因為在緊接已公布的除息日前一天持有該股份將有權獲派發第四次股

息；部分投訴指集團沒有保障股東的利益，亦導致股東在股票價值和股息分派上蒙受重大虧損；

某些投訴質疑集團有否及時披露其與英倫銀行有關取消派發第四次股息的討論。



＊已與英倫銀行旗下審慎監管局及匯豐溝通＊



證監會指，當局一般不會評論個別事件，但鑑於事件涉及重大公眾利益，因此發出聲明，讓

公眾知悉證監會已採取的行動，包括與英倫銀行旗下審慎監管局及匯豐進行溝通。

當局指，有關匯豐的銀行業務及審慎監督的事宜並不屬於證監會的監管範圍，同時亦理解和

明白香港的投資者及專業團體所關注的事項。當局已一直與匯豐和審慎監管局溝通，以確立在取

消派息和暫停派息前的事件經過。

此外，證監會指出，亦已向匯豐及審慎監管局傳遞香港投資者對事件的意見，其中包括對香

港的小股東的整體影響；很多小股東均依賴集團股息作定期收入；及在第四次股息的除淨日後才

取消派息。



＊明白審慎監管局及匯豐已經仔細考慮及權衡多項因素＊



當局表示，明白審慎監管局有關取消及暫停派息的要求，以及集團對該要求表示同意，都是

經仔細考慮及權衡多項因素後的結果，當中包括審慎監管局的整體目標是促進受其規管的公司的

安全及穩健性。該局在此艱難時期一直監察２０１９新型冠狀病毒對受規管公司及相關集團所帶

來的影響，並制定了多項措施以實現其整體目標，這與國際監管機構的做法一致。



＊無理據就取消派息及暫停派息採取監管行動＊



此外，證監會指出，根據匯豐的董事會所述，維護集團長遠利益的最佳方法是接納審慎監管

局的要求，拒絕接納該局的要求，並不符合匯豐股東或其他持份者的最佳利益。當局已仔細審視

至今取得的所有資料，認為目前並無理據就取消派息及暫停派息，根據《證券及期貨條例》採取

監管行動。（ｓｋ）

