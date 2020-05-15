《小傳日記》侵侵又施壓，魚缸無辦法；ＱＱ唔聽話，升幅全消化！

《小傳日記》隔晚花旗國孖屐受金融佬急漲帶動而倒升，不過總統侵侵（特朗普）又發表強

硬嘅對華言論，話現階段無意同神州國家主席習近平對話，仲話可能完全切斷同神州嘅關係。香

江今朝只能輕微高開４點報２３８３４點，之後升幅雖然稍微擴大，但好快就掉頭向下，最低見

２３６７１點跌１５８點。但其後ＡＩＡ（０１２９９）績後發威上揚，加上手機設備佬顯著造

好，魚缸逐步收復失地，午後最多升１５６點見全日最高位２３９８５點。但孖屐喺兩萬四仍然

係行人止步，皆因股王ＱＱ（００７００）績後獲利盤湧現，且股價跌幅擴大，令魚缸受壓並再

度走弱。最終，魚缸收報２３７９７，跌３２點，主板成交１０４３﹒３８億銀，較上日減少一

成二。

國貨報９６７４，跌１２點。神州豬肉價格持續下跌，加上中美緊張關係升溫，萬洲（００

２８８）急挫逾４巴仙，報６﹒８銀，係最大跌幅藍戰士。

Ａ場方面，上證指數報２８６８，跌１點，深成指數報１０９６４，升２點，兩市成交６２

６９﹒４１億人仔。

大隻藍戰士方面，大象（００００５）軟唔夠半巴仙，報３８﹒１；ＱＱ挫近２巴仙，報

４２１﹒２銀；中美關係惡化間接帶動更多中概股來港上市，生發發（００３８８）走高逾１巴

仙，報２５２﹒４銀；ＡＩＡ首季新業務價值按年跌兩成七，反彈近２巴仙，報６８﹒２５銀；

神州移動（００９４１）跌近半巴仙，報５６﹒６銀；建行（００９３９）升唔夠半巴仙，報６

﹒１銀。



＊蘋果出新品瑞聲企得穩，前景遭扼殺鐵鳥苦掙扎＊



有蘋果「最強分析師」之稱嘅天風國際分析師郭明錤預測﹐蘋果將陸續推出多項新產品推出

，其中最吸引眼球嘅就是將會喺２０２２年推出嘅ＡＲ眼鏡，並將由鴻海旗下公司提供主要鏡片

。蘋果概念股急漲，瑞聲科技（０２０１８）首季純利大跌近九成，績後仍飆逾６巴仙，報

４２﹒６５銀，係最好表現藍戰士；鴻騰精密（０６０８８）大漲近一成九，報２﹒０８銀；富

智康（０２０３８）揚逾３巴仙，報０﹒８９銀；舜宇光學（０２３８２）亦起哄逾３巴仙，報

１２２﹒５銀。

鐵鳥呢排表現麻麻，除咗因為之前有機構預測全球航空業要喺三年後先可以恢復正常，世衛

仲加多腳，話新冠肺炎可能永遠唔會消失！咁鐵鳥幾時先有得起飛？國航（００７５３）嚇到腳

軟，瀉逾１巴仙，報４﹒８銀，盤中一度見逾三年新低；另外兩間航空公司則喺創月低之後反彈

，南方航空（０１０５５）漲逾２巴仙，報３﹒３銀；東方航空（００６７０）走高逾２巴仙，

報２﹒７３銀；屐飛（００２９３）今年首四個月蝕４５億銀，滑近１巴仙，報８﹒８５銀。



＊沛嘉真威水生技股高追，中美又開戰金股升勢現＊



呢期個個都講緊生物科技股，特別係隻新上市嘅沛嘉醫療（０９９９６），今日首掛亦較招

股價高收六成七，收報２５﹒８銀，抽到一手都賺一皮。其他醫藥股走勢亦唔差，翰森製藥（０

３６９２）漲逾半成，報３３﹒３５銀；信達生物（０１８０１）升近９巴仙，報

４３﹒０５銀；三生製藥（０１５３０）抽升近一成二，報９﹒８３銀；百濟神州（０６１６０

）升逾１巴仙，報９７﹒４銀。

中美關係未見有改善，侵侵繼續擺出強硬姿態，威脅話切斷中美貿易，唔知係咪會再打仗，

所以金價同金股就先抽高，山東黃金（０１７８７）踢高近６巴仙，報２３﹒４５銀；紫金礦業

（０２８９９）升逾２巴仙，報３﹒２４銀；招金礦業（０１８１８）漲近６巴仙，報９﹒４銀

；ＳＰＤＲ金ＥＴＦ（０２８４０）升逾１巴仙，報１２６９銀。



＊假奶粉風暴奶股向下掃，「孖屐」風浪現入物管避險＊



內地呢一期又出現奶粉風暴，有ＢＢ仔懷疑因為飲配方奶粉「倍氨敏」而頭骨發育畸形，變

成「大頭ＢＢ」，所以今日奶粉股全線向下，其中澳優（０１７１７）受牽連挫逾半成，報１５

﹒５銀；Ｈ＆Ｈ（０１１１２）回吐逾４巴仙，報３５﹒１５銀；蒙牛（０２３１９）跌逾１巴

仙，報２８﹒２銀；尋日急瀉一成一嘅神州飛鶴（０６１８６）反彈近３巴仙，報１３﹒６４銀

。

喺中美局勢不穩嘅情況下，今日個市升升跌跌咁，都唔知魚缸轉咗幾多次燈，大家都入返企

硬嘅物管佬避下險。新城悅服務（０１７５５）抽高近６巴仙，報２２﹒３５銀；時代鄰里（０

９９２８）飛高逾６巴仙，報８﹒７２銀；佳兆業美好（０２１６８）踢高近７巴仙，報３６﹒

４銀；寶龍商業（０９９０９）升近６巴仙，報１５﹒３６銀；彩生活（０１７７８）同樣升近

６巴仙，報４銀。請請！



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