【專訪】港資生物科技公司銷量按年增５０倍，冀年底進軍港股市場

《經濟通通訊社記者葉詩穎１５日報道》新冠肺炎疫情在今年年初爆發後，全球股市出現大

動盪，港股亦不能倖免。不過，在充滿陰霾的股票市場下，近來備受熱捧的醫藥板塊股價卻綻放

光彩，除了讓投資者趨之若鶩，更有不少公司期望上市成為其中一員。

醫藥板塊中，大部分上市公司都擁有中資背景，但正籌備在今年年底上市的基因港生物科技

，卻堅持１００％的科研人員都聘用香港人。基因港創始人兼總裁王駿接受訪問時表示，本港擁

有多間名列前茅的大學及坐擁高科技，所以揀選本港作為研究的基地。



＊擁多項專利技術降成本，售價低對手１５倍＊



自疫情衝擊來襲，醫藥板塊受到青睞，個別股份股價更屢創新高。不過，這類公司的共通點

都是以製藥為主，難道製藥才能有利股價？但銷量在一年間增加５０倍的基因港卻以發展提升免

疫力及抗衰老產品為主，王駿對此卻有另一番體會，「看醫生是防止病人去墳墓，我們做到預防

便不用看醫生」。

基因港現時推出抗衰老艾沐茵（ＮＭＮ）產品，２０１９年的銷售按年大增５０倍，疫情前

後的銷量亦增加５倍。王駿指，以前即使富裕的人也未必注重免疫力，但疫情後令健康成為人人

關注的事情，所以基因港除了口服產品，亦有護膚品，期望客戶能「健康地長壽」。

不過，健康產品卻所費不菲。從前，要購買同樣功效的產品需要花３０００美元，但擁有

８０多項專利技術發明的王駿，卻能以嶄新的低成本技術製造相同功效的產品，售價能低於競爭

對手１５倍，只售２００美元。



＊上市將分派股份予員工，以肯定員工付出＊



基因港現時的客戶主要來自中國內地，透過京東及天貓等內地網上平台銷售，並在本港開設

兩間專門店。為了讓公司的產品能接觸更多客戶，王駿指正為公司籌備上市，料超過五成集資額

用作研發開支。不過，他指公司利潤和現金流不錯，集資並不是主要上市目的，上市主要希望提

升知名度，可跟投資者共同成長。

王駿相信，在快速銷售的環境下，大健康板塊將在５至１０年內會成為最大的工業。他指出

，病人在康復後不會再使用藥物，但提升免疫力的產品卻歷久不衰，可是現時市面的產品魚目混

珠，甚至有害物質產品流入市場，認為市場對值得信賴的產品有一定需求。

對於員工，王駿除了１００％聘用港人外，更希望成功上市後，分派股份予員工，獎勵員工

對公司的忠誠，以肯定員工的付出。而現時超過２０億元的投資，基因港有８０％的資金用在科

學家的薪金上。



＊有意研究治療老人癡呆症藥物＊



本身為生物學家的王駿，在香港中文大學教授，當年創立企業是期望科學家能運用知識反饋

社會，所以揀選了把獨特的技術投入自己看好的領域。而「獨特」，更是他一直追求的理念，故

公司有意研究製造藥物，但必定選取暫時未能治理的疫病範疇，例如老人癡呆症。

王駿又指，雖然暫時只有香港設有實體店，但他正計劃把市場擴展至美國、日本、及東南亞

，中國內地則會繼續維持網上銷售策略，並預期每年會推出４至５種新產品。而寧波的廠房在今

年５月開始試產，正式投產後，料產能能增加２０倍。

