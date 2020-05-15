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15/05/2020 10:18

【全球放水】傳華府支持推動新一輪刺激經濟計劃，藥品須在美生產

　　《經濟通通訊社１５日專訊》據美國《ＣＮＢＣ》引述華府高級官員報道指，華府將支持推
動新一輪刺激經濟計劃，而且華府準備發行政命令，要求必需藥品必須在美國生產。
　　民主黨將於本周五（１５日）表決３萬億美元抗疫紓困法案，但共和黨籍參議院多數黨領袖
麥康奈爾上日仍對法案反應冷淡，早前更已強調法案不會獲通過。（ａｌ）

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