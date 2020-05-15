【新冠肺炎】施羅德：逆境尋收益須避免風險過度集中和選優質企業

《環富通基金頻道１５日專訊》施羅德：多元化資產策略師Ｂｅｎ Ｐｏｐａｔｌａｌ發表

道，利率下降、經濟收縮及削減股息是收息投資者最不歡迎的挑戰。解決收益的難題需要橫向思

維。

多年來，所謂「無風險」的政府債券收益在現實中已不存在，逼使投資者轉向投資風險較高

的資產（如股票及投資評級較低的企業債券），希望藉此獲得更可觀的收益。受全球新型冠狀病

毒（Ｃｏｖｉｄ－１９）疫情影響，上述的問題對收息投資者來說將變得更為嚴峻。預料短期內

的企業盈利將因為其在政府封鎖措施下暫停營業而大幅下跌。

在經濟衰退期間，削減股息隨企業盈利倒退而來是典型情況下會發生的事。投資者在這一次

顯得最為擔憂，而期貨市場亦反映了歐洲及英國股息將出現大幅下跌的市場預期。此外，美國企

業很可能會削減或暫緩股份回購。這是透過減少股份數目和提高每股盈利，在節省稅務開支的同

時，又可還富於股東的慣常手段。

對世界各地的投資者而言，企業傾向發行股票而不選擇發債來支持資產負債表將是新冠疫情

危機產生的後遺現象。這在本質上是一種逆回購的舉動，因為流通股份的數目將會增加，每股盈

利亦將因此攤薄。



＊集中風險亦令人擔憂＊



雖然尋覓仍有派息或股息削減幅度較小的企業是人之常情，但這有可能會引申出投資過度集

中在少數企業或行業的問題。

此外，某些行業中的企業債務水平與歷來紀錄比較可謂相當之高，情況實在讓人擔憂。這不

禁讓人思考這些企業在疫情過後是否還有能力正常營運。

情況很可能會繼續惡化。各國將以甚麼形式解除封鎖措施目前尚未可知，而環球企業亦似乎

無可奈何，需要透過保護資產負債表這種相對保守的財務策略來渡過難關。因此，今後有可能會

出現更多削減股息或暫緩派息的情況。



＊以收益為目標的投資者採取甚麼策略＊



現時投資者有兩個選擇：在不斷縮小的已發展市場中追逐股息，或者擴闊資產配置的層面至

收益較高和較穩健的資產類別。在該行的多元化資產團隊當中，後者一直是較受推崇的策略。

在目前的環境下，該行會偏好有固定股息而非酌情派息的股票，同時看好在資本結構中處於較高

位置的企業，因為從中獲取收益的可能性較高。舉例，該行的投資組合中包含了高質素企業債券

、優先股、房地產投資信託（ＲＥＩＴ）及可換股債券。

此外，放眼全球的收益機會對投資者來說同樣重要。從股票投資的角度來看，該行認為亞洲

的收益目前較具吸引力，而該區在新冠疫情中所受的影響亦相對較輕。

環觀各個地區，擁有穩健資產負債表及保守財務狀況的環球市場板塊領導企業亦將因為高槓

桿競爭者違約率上升而受惠。



＊對收息投資者的四點主要啟示＊



雖然在當下要覓得可持續收益並非易事，但投資良機顯然正逐步浮現。

從上述的分析中，該行發現了四項對收益投資者來說非常重要的啟示：

１﹒採取廣闊和多元化的投資策略可避免風險過度集中

２﹒將重點轉向有質素和具市場領導地位的企業

３﹒考慮將資本結構向上移，選擇固定派息而非酌情派息

４﹒按地區及資產類別擴大投資範圍。

由於市場仍然籠罩著新冠疫情帶來的動盪和不明朗因素，該行認為保持謹慎和靈活性將是投

資者獲得穩定收益的較佳途徑。（ｈｏ）

