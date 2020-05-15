【新冠肺炎】施羅德選穩健財政油企，減派息對企業內在價值影響微

《環富通基金頻道１５日專訊》施羅德股票價值投資專家Ａｎｄｒｅｗ

Ｗｉｌｌｉａｍｓ，和股票價值基金經理Ｋｅｖｉｎ Ｍｕｒｐｈｙ表示，油價在過去數星期持

續波動，個別企業在油價下跌時的應對能力或許會較其他企業優勝，而關注資產負債表將是關鍵

。

近幾個月，新型冠狀病毒（Ｃｏｖｉｄ－１９）疫情擴散已引發環球金融市場大幅波動，但

能源行業在危機仍未解除之際已需要面臨另一個危機。

投資者一直試圖就環球貿易和石油需求在疫情所受影響的深度和持久度作出評估。在油價大

幅下跌的情況下，市場憂慮流動資金會遭到凍結，同時亦擔心行內企業有可能出現廣泛的信貸危

機。

然而，石油企業在近年來已不是第一次面對油價暴跌為其帶來的衝擊。



＊不少主要石油企業的效率已有所提升＊



２０１４年油價暴跌時，英國石油（ＢＰ）和荷蘭皇家蜆殼石油（蜆殼）等主要石油企業紛

紛裁員縮減開支。這些企業透過大幅削減成本、出售資產及精簡業務營運，希望可以在抵禦未來

市場下跌的衝擊時，亦能在油價低企的環境下保持盈利。

若與以往每桶１００美元的油價作比較，石油企業在過去兩年平均油價６５美元時賺取的現

金反而更多，意味著它們的效率已有所提升。

過去幾年來，該行一直將關注焦點放在企業資產負債表的實力之上。這並不是因為該行預測

到環球疫情將會出現，而是因為市場願意承擔看起來過高的風險，但估值卻未有為無法預料的未

來風險提供足夠的補償。

沒有人有能力預知未來的風險，該行因此會將非常悲觀的預期套用到所有的資產負債表測試

當中。

結果顯示，該行持有的所有石油企業均具備資金實力雄厚和對油價下跌有所準備這兩個共通

點。

主要石油企業的業務模式具備「垂直整合」的特點，因此油價對它們的影響會比一般人想像

的要低。從油田勘探到汽油銷售，這些企業可說是在整個供應鏈中的不同環節都有所涉足。

然而，能源板塊的其他企業則較易受到影響。若油價持續下跌，本來已債台高築的石油勘探和生

產企業便很可能在流動性和資產負債表方面承受顯著的壓力。



＊這對股息的意義為何＊



無可否認，能源企業的盈利和現金流不論在任何時期都非常容易受整體經濟環境影響。作為

以收息為目標的價值投資者，該行在能源板塊中看好的企業均擁有強勁的資產負債表，當中有不

少企業同時具備雄厚的財務實力，在利潤短暫下跌時仍能維持絕對股息不變。當然，企業是否會

在經濟前景不明朗時派息則是另一回事。

例如，蜆殼宣布了自第二次世界大戰以來的第一次減息。年度派息總額將會由近１５０億美

元降至略高於５０億美元的水平，從而騰出１００億美元的資本。這將有助蜆殼在油價前景未明

朗的環境下保護其資產負債表，並能夠在蜆殼擴張其低碳能源業務的同時促進能源轉型。理論上

，隨著外圍環境改善，企業對於保護資產負債表的必要性便會逐漸消退，而股息亦將因此存在增

長的空間。

作為長線投資者，該行是支持這一類決定的。在面對經濟威脅時，該行寧願看到企業保護資

產負債表，亦不願它們盲目地追求當初在截然不同的環境下制定的派息承諾。若為了保持無法持

之以恆的派息而作出不合乎經濟成本的決定，到頭來亦只會對股東價值造成影響。

一直以來，該行都不介意在收息╱收益投資組合中持有剛剛進行過減息的企業。如果「被沒

收」的收益能夠為該行投資的資本帶來莫大幫助的話，該行樂意耐心等待。若該行現時投資的企

業因為經歷周期性下跌而需要暫時削減派息，這一點亦同樣適用。

減息對企業內在價值的整體影響可謂非常有限。在面對短期市場不景氣的紛擾下，長線投資

者最重要的便是切記這一點。（ｈｏ）

