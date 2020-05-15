【貿易再戰】疫情下衝突料緩和，業界料內地下半年復甦吼３大板塊

《環富通基金頻道記者伍賜好１５日報道》美國總統特朗普表示，將於一兩周內匯報中美貿

易協議的執行情況，市場擔心美方可能對華採取制裁行動。

據中美於本年１月簽訂的協議，中國同意以２０１７年為基準，於兩年內增購２０００億美

元美國商品及服務。然而，在簽訂協議後不久，全球便爆發新冠肺炎疫情，中國今年首４個月自

美國進口商品下跌５﹒９％，令中國要達成於首年內新增逾７６０億美元進口的目標壓力大增。



＊海通國際：中美貿易衝突料終會緩和，否則經濟雪上加霜＊



海通國際財富管理投資策略執行董事梁冠業對《環富通基金頻道》表示，於過去一年，港股

已對中美貿易摩擦作出充分的反映，目前在全球經濟受新冠肺炎肆虐下，相信中美貿易衝突應會

緩和，否則會令中美經濟雪上加霜。

他說，受累於疫情打擊，中國未必能夠完全達成首個階段的貿易協議承諾，相信貿談進展可

能會放緩。



＊貿戰對股市影響僅短期，對長期價值影響不大＊



他認為，港股已充分反映了中美貿易問題，相信這個問題只會對股市產生短期的波動，對於

長期價值不再有大影響力。港股的長期價值屬於低廉，恆指於兩萬四點的市帳率只有一倍，具長

期買入價值。

梁冠業看好的股票為受疫情影響較少的行業，如內房、內險、銀行和本港地產股。要避開消

費及旅遊股。美股市值貴些，存在較大風險。



＊光銀林樵基：下半年內地經濟勢率先復甦，吼新經濟股＊



光銀國際董事總經理兼研究部主管林樵基對《環富通基金頻道》表示，臨近美國總統大選前

，美國總統特朗普為爭取民望，中美貿易的「口水戰」難免不時響起，主要針對中國有無履行首

階段的貿易協議承諾購買美國農產品等，這是特朗普的政治手腕。

他說，受到新冠肺炎疫情拖累，全球經濟呈現衰退，且需求減慢，這方面的創傷，比貿易戰

更為嚴重。內地供應鏈斷裂，即使復工後，下游生產仍然停頓，實際上內地仍未能全面復產。值

得關注的為將舉行的人大會議上，中央在促進內需和投資新經濟上有甚麼舉措。

林樵基指，內地４月的出口和訂單回升，相信５月和６月的經濟活動會好轉，下半年內地經

濟應會率先復甦，較歐美市場為快。

在股市方面，他估計恆指第二季的上落區間於２４３００至２５２００之間，料傳統股首季

盈利會出現負增長，新經濟股則較為穩定。建議選新經濟股、收息公用股和藥業股。



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