《股市一周》疫情後遺症致中資企業受靶，港股全周挫４３２點

《經濟通通訊社１５日專訊》新型肺炎疫情擴散速度終於放緩，但有不少後遺症必需解決，

包括美國不滿中國在應對疫情的處理手法，醞釀對中國實施一連串經濟制裁，因此對港股的影響

亦見負面；本周恆指明顯呈見頂回落格局，雖然周內部分重磅股績後股價利好，但難仍難敵市場

對外圍經濟及中美關係的憂慮，恆指本周累跌４３２點，上下波幅１０９５點，日均主板成交

１０５４﹒４６億元，按周多１１﹒４％。

周一（１１日），受惠美國失業率及非農業職位數據勝預期，市場繼續憧憬美國有更多州份

開始解封並重啟經濟活動，中美關係見緩和，騰訊績前炒高，港股裂口高開，並升最多５３６點

見２４７６６點本周最高，全日高開高走，收升３７１點報２４６０２點。

周二（１２日），市場憂慮美國重啟經濟或會爆發第二波肺炎疫情，加上有報道指中國正考

慮作廢中美貿易協議。港股出現回吐，而內地公布的ＣＰＩ及ＰＰＩ均差過市場預期，惟本地疫

情消息利好，恆指五十天線失而復得，收跌３５６點報２４２４５點。

周三（１３日），市場氣氛繼續受中美關係及疫情左右，表現反覆，並觀望聯儲局主席鮑威

爾將就經濟問題發表講話，其對美國實施負利率的取態，收報２４１８０點，跌６５點。

周四（１４日），鮑威爾對負利率維持抗拒態度，並指經濟衰退範圍及速度屬史無前例。特

朗普出招，延長限制美企採購華為、中興（００７６３）設備禁令一年，但騰訊季績好過預期，

幫助恆指抵消不少跌幅，收跌３５０點收報２３８２９點，日內只有數隻成份股錄微升。

今日港股表現反覆，特朗普隔晚受訪，指對中國處理疫情非常失望，又指美製造業必須把供

應鏈撤出中國，所有零部件應由國內生產，友邦（０１２９９）績佳亦難獨支撐大市，恆指輕微

高開４點輾轉向下，早市跌幅擴大至５０８點報２３６７１點見本周最低，午間瑞聲

（０２０１８）公布業績，其升幅亦收窄，內險龍頭平保及國壽公布４月主要營運數據後偏軟，

最終恆指收報２３７９７點，跌３２點或０﹒１４％。

總結全周，重磅股方面，騰訊首季手遊業務錄強勁增長，升１％，報４２１﹒２元；友邦新

業務價值表現遜預期；跌２﹒０１％，報６８﹒２５元。匯控（００００５）挫３﹒６７％，報

３８﹒１元；中移動（００９４１）走低４﹒２３％，報５６﹒６元；港交所（００３８８）升

３﹒９５％，報２５２﹒４元；建行（００９３９）跌０﹒９７％，報６﹒１元。



＊手機設備股逆市走高，瑞聲漲逾９％表現最佳＊



雖然同股不同權和第二上市公司可否獲納入恆指，要到下周一（１８日）收市後方知結果，

但受惠騰訊績佳，周內不少新經濟股破頂，美團（０３６９０）漲６﹒９９％，報１１９﹒４元

；小米（０１８１０）升６﹒７９％，報１１﹒９６元；閱文（００７７２）炒高１１﹒２３％

，報４１﹒６元。在美第一上市的阿里巴巴（０９９８８）受制於美國可能迫使中國企業除牌或

禁止退休基金投資，仍走高１﹒８１％，報１９６﹒９元。

手機設備股周內表現標青，瑞聲（０２０１８）首季純利跌近８８％，亦炒高９﹒２２％，

報４２﹒６５元，為本周表現最佳藍籌；舜宇光學（０２３８２）升５﹒８８％，報１２２﹒５

元；高偉電子（０１４１５）升２﹒１５％，報２﹒３８元；丘鈦科技（０１４７８）升

２﹒６６％，報１０﹒８２元。

長和系周內舉行多場股東會，因應英國遞延稅項餘額需按預期適用的稅率重新計算，長建

（０１０３８）及電能（００００６）預期於截至６月底中期業績，中期溢利將按年大幅下調，

長建主席李澤鉅稱集團應是全球最「襟捱」企業之一，長建升３﹒６３％，報４７﹒０５元。長

和（００００１）跌２﹒２９％，報５５﹒５元，長實（０１１１３）今日發盈警，全周插

３﹒４９％，報４７元。



＊地產板塊跑輸，信置插近６％＊



大市氣氛疲弱，與經濟環境息息相關的地產收租股不見利好，周內啟德再有商業地流標，反

映發展商對前景亦未敢樂觀。新地（０００１６）及九置（０１９９７）均挫５﹒６６％，報

９６﹒６元和３１﹒７元；信置（０００８３）走低５﹒８７％，報１０﹒２６元；太古地產

（０１９７２）旗下太古廣場，首季零售銷售額瀉近五成，太古地產跌４﹒１８％，報

２０﹒６５元；其控股股東太古Ｂ（０００８７）跌５﹒３４％，報７﹒９８元。

有報道指，今年首季國內保險行業預計利潤總額同比下降逾１４％。內險股走低，中太保

（０２６０１）全周挫５﹒５５％，報２１﹒９元；中再保（０１５０８）跌４﹒５５％，報

０﹒８４元；財險（０２３２８）跌４﹒０１％，報６﹒９５元；國壽（０２６２８）首４個月

，累計原保險保費收入按年增長逾１４％，亦走低５％，報１４﹒８２元。

若中美貿易戰重臨，勢必打擊出口業務，申洲（０２３１３）全周走低１﹒９２％，報

８９﹒６元；敏實（００４２５）微升０﹒１％，報１９﹒５４元；創科（００６６９）跌

１﹒３９％，報６４元；敏華（０１９９９）首季純利升兩成，炒高２１﹒９５％，報５﹒５元

。（ｎｓ）

