《鍾之日記》中美角力升級，內地經濟改善

《鍾之日記》５月１５日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



中美緊張關係升級，美國總統特朗普指因新冠疫情對中國感失望，聲稱可切斷整個中美關係

，市場憂貿戰再起，隔晚美股先跌後揚。此外，台積電據報將在美國建第二個生產基地－－價值

１２０億美元的晶片工廠，外界關注，這一舉動會否令中國和美國在科技領域進一步脫勾。

在北京，外交部發言人趙立堅今日回應稱，保持中美關係穩定發展，符合兩國人民的根本利

益，當前應加強抗疫合作，但這需要美方同中方相向而行。他又稱，包括經貿、投資、科技在內

的中美各領域合作，本質上是互惠共贏，強調合則兩利、鬥則俱傷，搞脫勾和切割沒有出路。

香江魚缸今早輕微高開４點，內地公布上月經濟數據見改善，績後的友邦（０１２９９）及

瑞聲（０２０１８）做好，帶動港股最多曾反彈１５６點見２３９８５點。午後，友邦升幅收窄

，騰訊（００７００）績後持續乏力，拖累港股再倒跌。最終港股四連跌，收報２３７９７點，

跌３２點或跌０﹒１４％，主板成交１０４３﹒３８億元減１２﹒１％。



＊滬綜指全周累跌０﹒９３％＊



內地最新公布的４月主要經濟指標均有所改善，４月工業增加值轉正，同比增長３﹒９％，

高於市場預期的增１﹒５％；社會消費品零售總額同比下降７﹒５％，降幅略大於預期，但較上

月收窄８﹒３個百分點。１－４月固定資產投資同比下降１０﹒３％，大致符合預期。４月全國

城鎮調查失業率為６％，比３月份上升０﹒１個百分點。分析認為，４月工業結構明顯改善，居

民消費加快修復，但餐飲、旅遊等服務行業尚未完全恢復，企業層面經營壓力加大，失業情況更

需高度重視。統計局亦承認，要消除疫情衝擊仍有挑戰。

滬深兩市今早隨外圍高開，短暫倒跌後一度企穩，惟近尾市再失守，全日收跌０﹒０７％，

報２８６８﹒４６點，無力登上二千九關，全周累計跌０﹒９３％。兩市全日成交額６２７０億

元人民幣，較上一交易日略增２﹒８％。



＊瑞聲首季純利跌八成八，蘋果擬涉足ＶＲ鴻海系急漲＊



上月已發盈警的瑞聲科技（０２０１８）午間公布業績，集團首季純利約為５２７０﹒４萬

人民幣，較去年同期下跌８７﹒８％，收入為３５﹒６億人幣，按年下降５﹒１％，毛利

８﹒２３億人幣，跌２７﹒１％，毛利率下降７﹒０個百分點至２３﹒１％。

瑞信認為，瑞聲首季收入較該行預期低１﹒８％，但就較市場預期高２﹒６％。期內純利則

符該行預期及管理層的指引，但就差過市場預期。給予瑞聲「中性」評級，目標價４０﹒２港元

。

不過，市場的看法就相對樂觀，瑞聲今早高開後遂步攀升，在早盤收市前高見４４元；在季

績公布後，其升幅只略為收窄，收市漲６﹒５％，報４２﹒６５元，收復５０天線（約

４１﹒０６元）。

另一方面，蘋果周四（１４日）證實已收購美國虛擬實境（ＶＲ）初創企業ＮｅｘｔＶＲ進

軍該領域。有蘋果「最強分析師」之稱的天風國際分析師郭明錤預測，蘋果最快會在２０２２年

發布Ａｐｐｌｅ眼鏡，並可能配備高解像顯示屏，並依靠ｉＰｈｏｎｅ處理數據，讓眼鏡變得更

輕；而台灣鴻海集團旗下的業成集團亦將為獨家或主要鏡片貼合供貨商。

蘋果概念股今日同樣走強，舜宇光學（０２３８２）收漲３﹒２％，與瑞聲包辦頭兩位表現

最好的藍籌；比亞迪電子（００２８５）升１﹒６％；而鴻海旗下的富智康（０２０３８）漲

３﹒５％，同系的鴻騰精密（０６０８８）更急飆１８﹒９％。



＊非凡中國執爛攤，Ｂｏｓｓｉｎｉ遭賤賣＊



堡獅龍Ｂｏｓｓｉｎｉ（００５９２）今日公布股權易手。由非凡中國（０８０３２）擁有

８０％及羅正杰擁有２０％，收購大股東羅家聖將手上逾１０﹒９３億股堡獅龍Ｂｏｓｓｉｎｉ

股份，即相當於已發行股本６６﹒６％，作價４６６２萬元，每股代價０﹒０４３元，較堡獅龍

Ｂｏｓｓｉｎｉ上日收市價折讓近７１％。Ｂｏｓｓｉｎｉ今日大漲５１％，報０﹒２２４元。

羅家聖以相當便宜的價格賣堡獅龍，只因堡獅龍２月公布的中期業績相當差，中期虧損擴大

至９３６８﹒７萬元，收入按年跌２成至７億元。日後更將會有序關閉於台灣的５１間店舖。

非凡中國大股東則為李寧（０２３３１）創辦人、內地前體操選手李寧家族控制。李寧將擴

大其服裝業務，全日逆市升１﹒９％，報２６﹒３５元。其他體品普遍向上，特步國際

（０１３６８）升０﹒４％，安踏體育（０２０２０）升０﹒６％，申洲國際（０２３１３）升

１﹒３６％。不過，裕元集團（００５５１）首季收入下跌２０﹒６％，收跌４﹒３％。



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