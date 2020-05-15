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即市新聞

15/05/2020 17:00

《鍾之日記》中美角力升級，內地經濟改善

　　《鍾之日記》５月１５日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。

　　中美緊張關係升級，美國總統特朗普指因新冠疫情對中國感失望，聲稱可切斷整個中美關係
，市場憂貿戰再起，隔晚美股先跌後揚。此外，台積電據報將在美國建第二個生產基地－－價值
１２０億美元的晶片工廠，外界關注，這一舉動會否令中國和美國在科技領域進一步脫勾。
　　在北京，外交部發言人趙立堅今日回應稱，保持中美關係穩定發展，符合兩國人民的根本利
益，當前應加強抗疫合作，但這需要美方同中方相向而行。他又稱，包括經貿、投資、科技在內
的中美各領域合作，本質上是互惠共贏，強調合則兩利、鬥則俱傷，搞脫勾和切割沒有出路。
　　香江魚缸今早輕微高開４點，內地公布上月經濟數據見改善，績後的友邦（０１２９９）及
瑞聲（０２０１８）做好，帶動港股最多曾反彈１５６點見２３９８５點。午後，友邦升幅收窄
，騰訊（００７００）績後持續乏力，拖累港股再倒跌。最終港股四連跌，收報２３７９７點，
跌３２點或跌０﹒１４％，主板成交１０４３﹒３８億元減１２﹒１％。

＊滬綜指全周累跌０﹒９３％＊

　　內地最新公布的４月主要經濟指標均有所改善，４月工業增加值轉正，同比增長３﹒９％，
高於市場預期的增１﹒５％；社會消費品零售總額同比下降７﹒５％，降幅略大於預期，但較上
月收窄８﹒３個百分點。１－４月固定資產投資同比下降１０﹒３％，大致符合預期。４月全國
城鎮調查失業率為６％，比３月份上升０﹒１個百分點。分析認為，４月工業結構明顯改善，居
民消費加快修復，但餐飲、旅遊等服務行業尚未完全恢復，企業層面經營壓力加大，失業情況更
需高度重視。統計局亦承認，要消除疫情衝擊仍有挑戰。
　　滬深兩市今早隨外圍高開，短暫倒跌後一度企穩，惟近尾市再失守，全日收跌０﹒０７％，
報２８６８﹒４６點，無力登上二千九關，全周累計跌０﹒９３％。兩市全日成交額６２７０億
元人民幣，較上一交易日略增２﹒８％。

＊瑞聲首季純利跌八成八，蘋果擬涉足ＶＲ鴻海系急漲＊

　　上月已發盈警的瑞聲科技（０２０１８）午間公布業績，集團首季純利約為５２７０﹒４萬
人民幣，較去年同期下跌８７﹒８％，收入為３５﹒６億人幣，按年下降５﹒１％，毛利
８﹒２３億人幣，跌２７﹒１％，毛利率下降７﹒０個百分點至２３﹒１％。
　　瑞信認為，瑞聲首季收入較該行預期低１﹒８％，但就較市場預期高２﹒６％。期內純利則
符該行預期及管理層的指引，但就差過市場預期。給予瑞聲「中性」評級，目標價４０﹒２港元

　　不過，市場的看法就相對樂觀，瑞聲今早高開後遂步攀升，在早盤收市前高見４４元；在季
績公布後，其升幅只略為收窄，收市漲６﹒５％，報４２﹒６５元，收復５０天線（約
４１﹒０６元）。
　　另一方面，蘋果周四（１４日）證實已收購美國虛擬實境（ＶＲ）初創企業ＮｅｘｔＶＲ進
軍該領域。有蘋果「最強分析師」之稱的天風國際分析師郭明錤預測，蘋果最快會在２０２２年
發布Ａｐｐｌｅ眼鏡，並可能配備高解像顯示屏，並依靠ｉＰｈｏｎｅ處理數據，讓眼鏡變得更
輕；而台灣鴻海集團旗下的業成集團亦將為獨家或主要鏡片貼合供貨商。
　　蘋果概念股今日同樣走強，舜宇光學（０２３８２）收漲３﹒２％，與瑞聲包辦頭兩位表現
最好的藍籌；比亞迪電子（００２８５）升１﹒６％；而鴻海旗下的富智康（０２０３８）漲
３﹒５％，同系的鴻騰精密（０６０８８）更急飆１８﹒９％。

＊非凡中國執爛攤，Ｂｏｓｓｉｎｉ遭賤賣＊

　　堡獅龍Ｂｏｓｓｉｎｉ（００５９２）今日公布股權易手。由非凡中國（０８０３２）擁有
８０％及羅正杰擁有２０％，收購大股東羅家聖將手上逾１０﹒９３億股堡獅龍Ｂｏｓｓｉｎｉ
股份，即相當於已發行股本６６﹒６％，作價４６６２萬元，每股代價０﹒０４３元，較堡獅龍
Ｂｏｓｓｉｎｉ上日收市價折讓近７１％。Ｂｏｓｓｉｎｉ今日大漲５１％，報０﹒２２４元。
　　羅家聖以相當便宜的價格賣堡獅龍，只因堡獅龍２月公布的中期業績相當差，中期虧損擴大
至９３６８﹒７萬元，收入按年跌２成至７億元。日後更將會有序關閉於台灣的５１間店舖。
　　非凡中國大股東則為李寧（０２３３１）創辦人、內地前體操選手李寧家族控制。李寧將擴
大其服裝業務，全日逆市升１﹒９％，報２６﹒３５元。其他體品普遍向上，特步國際
（０１３６８）升０﹒４％，安踏體育（０２０２０）升０﹒６％，申洲國際（０２３１３）升
１﹒３６％。不過，裕元集團（００５５１）首季收入下跌２０﹒６％，收跌４﹒３％。

　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形
　　　　　　　式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出
　　　　　　　投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

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