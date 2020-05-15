【大灣區】鼓勵創新企業赴港澳融資上市，研設大灣區國際商業銀行

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１５日北京專電》內地監管出台《關於金融支持粵港澳大灣

區建設的意見》，對銀行業、證券業、保險業擴大對外開放做出明確部署，深化內地與港澳金融

合作。



＊可設不設外資持股上限的資產投資、理財公司＊



銀行業方面，積極支持港澳銀行等金融機構拓展在粵港澳大灣區內地的發展空間。支持各類

符合條件的銀行通過新設法人機構、分支機構、專營機構等方式在粵港澳大灣區拓展業務。支持

境外銀行在粵港澳大灣區內地同時設立分行和子行。支持商業銀行在粵港澳大灣區內地發起設立

不設外資持股比例上限的金融資產投資公司和理財公司。鼓勵外資在粵港澳大灣區內地投資入股

信託公司等金融機構。研究探索在廣東自貿試驗區內設立粵港澳大灣區國際商業銀行。



＊支持港澳私募基金參與大灣區創新型企業融資＊



證券業方面，支持在粵港澳大灣區內地依法有序設立外資控股的證券公司、基金管理公司、

期貨公司。依法擴大合資券商業務範圍。外匯管理部門會同證券監督管理機構試點證券期貨經營

機構跨境業務。支持港澳私募基金參與粵港澳大灣區創新型企業融資，鼓勵符合條件的創新型企

業赴港澳融資、上市。



＊支持港澳保險在前海、南沙、橫琴設立經營機構＊



保險業方面，支持在粵港澳大灣區內地設立外資控股的人身險公司。支持在粵港澳大灣區內

地設立外資保險集團、再保險機構、保險代理和保險公估公司。支持符合條件的港澳保險機構在

深圳前海、廣州南沙、珠海橫琴設立經營機構。

鼓勵更多社會資本在粵港澳大灣區內地設立保險法人機構，支持保險公司在粵港澳大灣區建

立資產管理、營運、研發、後援服務、數據信息等總部。支持粵港澳保險機構合作開發跨境醫療

保險等更多創新產品，為客戶提供便利化承保、查勘、理賠服務。

