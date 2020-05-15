【抗疫維穩】習近平：抓好常態化措施見效，北京加強「兩會」防控

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１５日北京專電》中共中央政治局常務委員會１４日召開會

議，分析國內外新冠肺炎疫情防控形勢，研究部署抓好常態化疫情防控措施落地見效，國家主席

習近平主持。習近平指出，當前全國疫情防控形勢總體是好的，同時境外疫情形勢嚴峻複雜，國

內防範疫情反彈任務仍然艱巨繁重。確保完成決戰決勝脫貧攻堅目標任務，全面建成小康社會。



＊北京市要加強全國「兩會」期間疫情防控工作＊



習近平強調，要加強重點地區、重點場所內防反彈工作。黑龍江、吉林等近期發生聚集性疫

情的地區要有針對性加強防控措施。湖北省和武漢市要繼續加強和完善社區防控，做好核酸檢測

排查等工作。北京市要加強全國「兩會」期間疫情防控工作。。

會議要求，要抓好常態化疫情防控措施落地見效。各地要認真汲取近期發生聚集性疫情地區

的教訓，舉一反三，對本地防控漏洞再排查、對防控重點再加固、對防控要求再落實，確保疫情

不出現反彈。

會議強調，要針對境外疫情的新情況新趨勢，採取更加靈活管用的措施，強化外防輸入重點

領域和薄弱環節。要持續做好對境外中國公民的關心關愛工作，加強邊境地區、口岸城市衛生檢

疫和隔離觀察救治能力建設。要繼續深化疫情防控國際合作。

