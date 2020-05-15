【新冠肺炎】廣東：須建立粵港澳健康證明及檢測結果互認機制

《經濟通通訊社１５日專訊》廣東省疫情防控指揮部提出，要發揮粵港澳三地突發公共衛生

事件聯防聯控機制作用，加強三地之間信息通報、病例治療、防護物資保障、重點人群健康管理

等應急聯動措施。統籌做好港澳入境人員的疫情防控與保障港澳生產生活物資正常供應。建立粵

港澳健康證明、檢測結果等互認機制。

廣東省疫情防控指揮部日前發布「關於做好新冠肺炎疫情常態化防控工作的實施意見」，意

見提出，全省在落實防控措施前提下，可全面開放商場、超市、賓館、餐館等生活場所；採取預

約、限流等方式，開放公園、旅遊景點、運動場所和圖書館、博物館、美術館等室內場館，以及

影劇院、遊藝廳等密閉式娛樂休閒場所，可舉辦各類必要的會議、會展活動等。加強公共場所、

場站碼頭、公共交通工具等工作人員的健康監測。

意見明確，廣東將繼續擴大檢測範圍。根據疫情防控工作需要，對密切接觸者、境外入粵人

員、發熱門診患者、新住院患者及陪護人員、醫療機構工作人員、口岸檢疫和邊防檢查人員，以

及養老機構、福利院、監所、母嬰服務類機構等工作人員實行「應檢盡檢」，所需費用由各地政

府承擔。對其他人群實施「願檢盡檢」，所需費用由企事業單位或個人承擔。提升核酸和抗體檢

測能力，加強縣級以上疾控機構、二級以上綜合醫院實驗室建設，鼓勵有資質的第三方檢測機構

提供檢測服務，擴大商業化應用。

意見同時要求，要全面恢復正常醫療服務。醫療機構要推廣分時段預約診療，保障群眾就醫

，全面恢復醫療機構正常醫療服務。（ａｃ）

