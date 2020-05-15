【抗疫維穩】武漢開展全民核酸檢測，全面篩查無症狀感染者

《經濟通通訊社１５日專訊》武漢市周四（１４日）召開工作部署會，決定將對全體市民開
展核酸檢測，全面篩查無症狀感染者。
近期，武漢每天仍檢出幾例到十幾例無症狀感染者，這些無症狀感染者全部都被隔離治療，
但在當地引發一定的擔憂。為讓武漢民眾安心，武漢市決定在前期已完成３００多萬人次核酸檢
測工作的基礎上，擴大檢測範圍，加大無症狀感染者排查和收治力度。篩查經費原則上由市、區
財政按一比一比例分擔。（ａｃ）
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