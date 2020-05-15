【華為動向】華為雲戰略投入政企市場，發布華為雲Ｓｔａｃｋ

《經濟通通訊社１５日專訊》華為雲最新發布政企戰略，宣布華為雲Ｓｔａｃｋ系列新品正

式上市。華為雲Ｓｔａｃｋ是位於政企客戶本地數據中心的雲基礎設施，能為政企客戶提供在雲

上和本地部署體驗一致的雲服務。

華為公司副總裁、華為雲業務總裁鄭葉來表示，在新基建時代下，算力成為新的生產力，數

據成為新的生產要素，雲、ＡＩ、５Ｇ則是新的生產工具，新型數字基礎設施正在為政企數字化

轉型注入新動能。（ｊｔ）

