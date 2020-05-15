【華為動向】中國銀聯與華為戰略合作，攜手提升支付服務效率

《經濟通通訊社１５日專訊》中國銀聯與華為技術公司在上海簽署戰略合作協議。根據協議

，雙方將加強資源整合，推進高效聯動，圍繞金融支付創新、雲計算、大數據、人工智能等領域

展開全方位合作，攜手打造先進、安全的支付產品及服務，並不斷提升支付服務效率和金融科技

水平。（ｊｔ）

