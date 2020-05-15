【數據解讀】長江證券：汽車鏈生產改善明顯，企業盈利預期疲弱

《經濟通通訊社１５日專訊》國家統計局公布，４月規模以上工業增加值同比增３﹒９％，

高於市場預期的增１﹒５％；社會消費品零售總額同比下降７﹒５％，降幅略大於預期，但較上

月收窄８﹒３個百分點。１－４月固定資產投資同比下降１０﹒３％，大致符合預期。４月全國

城鎮調查失業率為６％，比３月份上升０﹒１個百分點。

長江證券宏觀分析師趙偉表示，工業生產重回正增長，汽車鏈和機械設備改善最為明顯；單

月投資恢復正增長，基建投資升至近期高位；居民消費加快修復，後地產耐用品明顯回暖、線下

服務消費改善，網絡依然是實物消費重要渠道，線下服務消費仍然承壓、但出現好轉跡象。伴隨

疫情對經濟活動壓制減弱，主要經濟行為逐步修復；但企業層面經營壓力加大、盈利預期疲弱等

，對居民部門的就業和收入等影響仍然較大。

結合近期重要會議表述、政策措施等來看，逆周期加碼發力，意在托底、而非「重走老路」

。逆周期調節加碼發力，總體呈現「重基建、輕地產」的結構特徵；基建投資「喜新不厭舊」，

積極培育５Ｇ、工業互聯網等新型基建，兼顧「舊改」等傳統基建「補短板」。消費方面引導發

展新型消費、升級消費。

未來１－２個季度，經濟將延續「修復式」反彈態勢。但全年來看，外需走弱向國內外貿鏈

傳導等，或仍將對經濟修復的程度產生一定壓制。（ｗｌ）

