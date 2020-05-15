【數據解讀】交銀：工業結構明顯改善，餐飲等消費行業尚未恢復

《經濟通通訊社１５日專訊》國家統計局周五公布，４月規模以上工業增加值同比增長

３﹒９％，高於市場預期的增１﹒５％；社會消費品零售總額同比下降７﹒５％，降幅略大於預

期，但較上月收窄８﹒３個百分點。１－４月固定資產投資同比下降１０﹒３％，大致符合預期

。４月全國城鎮調查失業率為６％，比３月份上升０﹒１個百分點。

交通銀行金融研究中心首席研究員唐建偉指出，工業動能在恢復，結構在明顯改善。４月工

業增速轉正而且幅度還不小，特別是製造業恢復強勁，高技術和裝備製造業增長很快，表明國內

工業恢復不但在向好，而且結構也在改善，新動能在不斷增長。

基建投資降幅收窄比較多，房地產和製造業投資業在恢復狀態，高技術製造業、衛生教育等

投資都轉到正增長，也從側面表明中國經濟增長結構在改善。消費雖然在快速恢復，但同比還是

負增長，說明餐飲和旅遊、娛樂等行業受疫情衝擊尚未完全恢復。

交銀認為，外需影響的還是傳統工業製造業的領域，後續外需肯定是不容樂觀，中國經濟要

恢復肯定還是要大力穩內需，保企業、穩就業，投資和消費要兩手抓，更大力度降費降費提升企

業居民收入，才能提振投資和消費。（ｗｌ）

