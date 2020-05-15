【人行操作】分析：人行延後續做ＭＬＦ量減價穩，超寬鬆預期下降

《經濟通通訊社１５日專訊》人民銀行今日進行１０００億元（人民幣．下同）中期借貸便

利（ＭＬＦ）操作，規模較昨日（１４日）到期量減半，利率則持平於２﹒９５％。業內人士認

為，肺炎疫情對中國的衝擊高峰期已過，人行貨幣政策雖還在寬鬆像限，但由於風險的下降，超

常規寬鬆的必要性下降。在此情況下，本月貸款市場報價利率（ＬＰＲ）保持不動的概率較大。

後續政策方面，強有力的財政政策以及產業政策拉動消費和投資等將成為側重點。

東方金誠首席宏觀分析師王青、高級分析師馮琳指出，經過２月以來的持續降息、降準及大

規模流動性注入之後，貨幣市場利率中樞顯著下移，當前市場流動性已處於較高水平，央行也在

近期連續暫停逆回購操作。這意味著監管層已認為當前銀行體系流動性總量處於合理充裕水平，

短期內進一步引導資金利率下行的需求較低。



＊５月ＬＰＲ報價大概率保持不動＊



下一步，財政政策、產業政策會重點發力，當前貨幣政策邊際寬鬆節奏會受到一定控制。否

則，貨幣寬鬆沒有實體經濟資金需求配合，易於引發金融空轉套利抬頭，甚至房地產泡沫快速膨

脹。

考慮到新ＬＰＲ報價以ＭＬＦ利率為主要參考，因此５月２０日（下周三）一年期和五年期

ＬＰＲ報價保持不動的概率較大。不過，也不能完全排除央行引導商業銀行向實體經濟適度讓利

，主要針對企業貸款的１年期ＬＰＲ報價小幅下調的可能性。（ｗｌ）

