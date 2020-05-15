【抗疫維穩】易會滿：Ａ股市場韌性明顯增強，推更多措施恢復經濟

《經濟通通訊社１５日專訊》中國證監會主席易會滿今日在５．１５全國投資者保護宣傳日

活動期間表示，Ａ股市場實現了春節後正常開市和常態化運行，市場韌性明顯增強。股票質押、

債券違約、私募基金等重點領域風險防範處置成效明顯，總體收斂。他強調，資本市場作為國民

經濟的「晴雨表」，既要當好「溫度計」，更要做好「助推器」，要積極發揮要素資源配置樞紐

、政策傳導樞紐、風險防範化解樞紐，和預期引導樞紐等重要作用，促進科技與資本融合，帶動

金融和實體經濟良性循環。

易會滿指，資本市場推進改革和擴大開放的方向和決心不會因為疫情而發生變化。中證監將

根據疫情防控形勢合理把握改革節奏和時機，抓緊推出有利於更好支持疫情防控和實體經濟恢復

發展的改革措施，確保「深改１２條」有序推進、漸次開花。



＊推進商業銀行發起設立基金管理公司＊



他提及，要加大政策支持和引導力度，繼續推進商業銀行發起設立基金管理公司。支持權益

類基金產品創新，進一步拓展基金投資顧問服務，更好滿足大眾投資者理財需求。繼續加大與有

關方面的溝通協調力度，推動放寬各類中長期資金入市的比例和範圍，盡快推動實現個人養老金

投資公募基金政策落地。（ｗｌ）

