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15/05/2020 10:00

【聚焦數據】統計局：４月工業增加值轉正，增３﹒９％勝預期

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１５日北京專電》國家統計局公布，４月工業增加值增
３﹒９％，大幅優於市場預期的１﹒５％，並由３月的同比跌１﹒１％轉正。４月份，規模以上
工業增加值比上月增長２﹒２７％。
　　１－４月工業增加值降４﹒９％。
　　分三大門類看，４月份，採礦業增加值同比增長０﹒３％，增速比上月回落３﹒９個百分點
；製造業增長５﹒０％，上月為下降１﹒８％；電力、熱力、燃氣及水生產和供應業增長
０﹒２％，上月為下降１﹒６％。
　　分經濟類型看，４月份，國有控股企業增加值同比增長０﹒５％；股份制企業增長
４﹒０％，外商及港澳台商投資企業增長３﹒９％；私營企業增長７﹒０％。

＊４月汽車製造業增長５﹒８％，新能源汽車產量降１７﹒２％＊

　　分行業看，４月份，４１個大類行業中有２８個行業增加值保持同比增長。農副食品加工業
增長３﹒０％，紡織業增長２﹒０％，化學原料和化學製品製造業增長３﹒２％，非金屬礦物製
品業增長４﹒２％，黑色金屬冶煉和壓延加工業增長４﹒６％，有色金屬冶煉和壓延加工業增長
６﹒９％，通用設備製造業增長７﹒５％，專用設備製造業增長１４﹒３％，汽車製造業增長５
﹒８％，鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備製造業增長５﹒７％，電氣機械和器材製造業增
長９﹒０％，計算機、通信和其他電子設備製造業增長１１﹒８％，電力、熱力生產和供應業下
降０﹒２％。
　　分產品看，４月份，６１２種產品中有３６７種產品同比增長。鋼材１０７０１萬噸，同比
增長３﹒６％；水泥２２３４７萬噸，增長３﹒８％；十種有色金屬４９３萬噸，增長
３﹒８％；乙烯１６８萬噸，下降１﹒４％；汽車２１０﹒０萬輛，增長５﹒１％，其中，新能
源汽車７﹒７萬輛，下降１７﹒２％；發電量５５４３億千瓦時，增長０﹒３％；原油加工量
５３８５萬噸，增長０﹒８％。

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