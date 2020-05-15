【聚焦數據】首４月全國固定資產投資跌１０﹒３％，略遜預期

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１５日北京專電》國家統計局公布，首４月全國固定資產投

資跌１０﹒３％，略遜市場預期跌１０％，降幅較１－３月的跌１６﹒１％收窄５﹒８個百分點

。其中，民間固定資產投資７７３６５億元，下降１３﹒３％，降幅收窄５﹒５個百分點。從環

比速度看，４月份固定資產投資（不含農戶）增長６﹒１９％。

分產業看，第一產業投資３１０２億元（人民幣．下同），同比下降５﹒４％，降幅比１

３月份收窄８﹒４個百分點；第二產業投資４０９３７億元，下降１６﹒０％，降幅收窄５﹒９

個百分點；第三產業投資９２７８５億元，下降７﹒８％，降幅收窄５﹒７個百分點。



＊工業投資同比降幅收窄至１５﹒１％＊



第二產業中，工業投資同比下降１５﹒１％，降幅比１ ３月份收窄６﹒０個百分點。其中

，採礦業投資下降９﹒２％，降幅擴大６﹒０個百分點；製造業投資下降１８﹒８％，降幅收窄

６﹒４個百分點；電力、熱力、燃氣及水生產和供應業投資增長７﹒６％，增速提高５﹒６個百

分點。

第三產業中，基礎設施投資（不含電力、熱力、燃氣及水生產和供應業）同比下降

１１﹒８％，降幅比１ ３月份收窄７﹒９個百分點。其中，水利管理業投資下降６﹒０％，降

幅收窄７﹒６個百分點；公共設施管理業投資下降１３﹒６％，降幅收窄６﹒９個百分點；道路

運輸業投資下降９﹒４％，降幅收窄８﹒１個百分點；鐵路運輸業投資下降１６﹒１％，降幅收

窄１２﹒５個百分點。

