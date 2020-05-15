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15/05/2020 10:00

【聚焦數據】統計局：４月社會消費品零售總額跌７﹒５％，遜預期

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１５日北京專電》國家統計局公布，４月社會消費品零售總
額同比跌７﹒５％，遜於市場預期的跌７％，但比３月的同比跌１５﹒８％，跌幅收窄。其中，
除汽車以外的消費品零售額２５０９５億元（人民幣．下同），下降８﹒３％。
　　１－４月社會消費品零售總額跌１６﹒２％。其中，除汽車以外的消費品零售額９７３５７
億元，下降１５﹒５％。
　　４月份，城鎮消費品零售額２４５５８億元，同比下降７﹒５％，降幅比上月收窄８﹒４個
百分點；鄉村消費品零售額３６２０億元，下降７﹒７％，降幅比上月收窄７﹒４個百分點。１
　４月份，城鎮消費品零售額９２４１３億元，同比下降１６﹒３％；鄉村消費品零售額
１４３４５億元，下降１５﹒４％。

＊首四月網上零售額同比轉增１﹒７％＊　

　　按消費類型分，４月份，商品零售２５８７１億元，下降４﹒６％，降幅比上月收窄７﹒４
個百分點；餐飲收入２３０７億元，同比下降３１﹒１％，降幅比上月收窄１５﹒７個百分點。
１　４月份，商品零售９８４２５億元，下降１３﹒１％；餐飲收入８３３３億元，同比下降
４１﹒２％。
　　１　４月份，全國網上零售額３０６９８億元，同比增長１﹒７％，１　３月份為下降
０﹒８％。其中，實物商品網上零售額２５７５１億元，增長８﹒６％，佔社會消費品零售總額
的比重為２４﹒１％；在實物商品網上零售額中，吃類和用類商品分別增長３６﹒７％和
１２﹒４％，穿類商品下降１２﹒０％。

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