【聚焦數據】統計局：４月原油、電力生產轉增，天然氣生產加快

《經濟通通訊社１５日專訊》國家統計局公布，４月份，規模以上工業原煤生產保持較快增

長，原油、電力生產由降轉增，天然氣生產加快。

具體來看，４月，生產原煤３﹒２億噸，同比增長６％，增速比上月回落３﹒６個百分點。

１ ４月，生產原煤１１﹒５億噸，同比增長１﹒３％。４月份，進口煤炭３０９５萬噸，同比

增長２２﹒３％；１ ４月份，進口煤炭１﹒３億噸，同比增長２６﹒９％。

原油生產平穩，加工量由降轉增。４月份，生產原油１５８７萬噸，同比增長０﹒９％，增

速由負轉正，上月為下降０﹒１％。１ ４月份，生產原油６４４４萬噸，同比增長２％；加工

原油２０３４８萬噸，同比下降３﹒４％。４月份，進口原油４０４３萬噸，同比降７﹒５％。

１ ４月份，進口原油１６７６１萬噸，同比增長１﹒７％。

天然氣生產加快。４月份，生產天然氣１６１億立方米，同比增長１４﹒３％，增速比上月

加快３﹒１個百分點。１ ４月份，生產天然氣６４４億立方米，同比增長１０﹒３％。４月份

，進口天然氣７７３萬噸，同比增長１％。１ ４月份，進口天然氣３２３３萬噸，同比增長１

﹒５％。



＊４月發電量同比轉增０﹒３％，首四月降５％＊



４月份，發電量５５４３億千瓦時，同比增長０﹒３％，上月為下降４﹒６％，日均發電量

１８４﹒８億千瓦時，環比增加６﹒６億千瓦時。１ ４月份，發電量２１３８８億千瓦時，同

比下降５％。

分品種看，４月份，火電增速由負轉正，水電降幅擴大，風電增速回落，核電、太陽能發電

增速加快。其中，火電同比增長１﹒２％，上月為下降７﹒５％；水電下降９﹒２％，降幅比上

月擴大３﹒３個百分點；風電增長１﹒２％，增速比上月回落１６﹒９個百分點；核電增長１０

﹒７％，加快３﹒８個百分點；太陽能發電增長１２﹒３％，加快３﹒７個百分點。（ｗｌ）

