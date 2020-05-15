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15/05/2020 10:25

【聚焦數據】統計局：４月原油、電力生產轉增，天然氣生產加快

　　《經濟通通訊社１５日專訊》國家統計局公布，４月份，規模以上工業原煤生產保持較快增
長，原油、電力生產由降轉增，天然氣生產加快。
　　具體來看，４月，生產原煤３﹒２億噸，同比增長６％，增速比上月回落３﹒６個百分點。
１　４月，生產原煤１１﹒５億噸，同比增長１﹒３％。４月份，進口煤炭３０９５萬噸，同比
增長２２﹒３％；１　４月份，進口煤炭１﹒３億噸，同比增長２６﹒９％。
　　原油生產平穩，加工量由降轉增。４月份，生產原油１５８７萬噸，同比增長０﹒９％，增
速由負轉正，上月為下降０﹒１％。１　４月份，生產原油６４４４萬噸，同比增長２％；加工
原油２０３４８萬噸，同比下降３﹒４％。４月份，進口原油４０４３萬噸，同比降７﹒５％。
１　４月份，進口原油１６７６１萬噸，同比增長１﹒７％。
　　天然氣生產加快。４月份，生產天然氣１６１億立方米，同比增長１４﹒３％，增速比上月
加快３﹒１個百分點。１　４月份，生產天然氣６４４億立方米，同比增長１０﹒３％。４月份
，進口天然氣７７３萬噸，同比增長１％。１　４月份，進口天然氣３２３３萬噸，同比增長１
﹒５％。

＊４月發電量同比轉增０﹒３％，首四月降５％＊

　　４月份，發電量５５４３億千瓦時，同比增長０﹒３％，上月為下降４﹒６％，日均發電量
１８４﹒８億千瓦時，環比增加６﹒６億千瓦時。１　４月份，發電量２１３８８億千瓦時，同
比下降５％。
　　分品種看，４月份，火電增速由負轉正，水電降幅擴大，風電增速回落，核電、太陽能發電
增速加快。其中，火電同比增長１﹒２％，上月為下降７﹒５％；水電下降９﹒２％，降幅比上
月擴大３﹒３個百分點；風電增長１﹒２％，增速比上月回落１６﹒９個百分點；核電增長１０
﹒７％，加快３﹒８個百分點；太陽能發電增長１２﹒３％，加快３﹒７個百分點。（ｗｌ）

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